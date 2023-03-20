نشكركم على متابعتكم خبر سعيد بن طحنون يفتتح أكبر مصنع بالشرق الأوسط لأنابيب العزل بإمارة أبوظبي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 20 مارس 2023 09:55 صباحاً - متابعة – نغم حسن

افتتح معالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان المصنع الثاني لشركة “بيرما بايب الشرق الأوسط” في المنطقة الصناعية – المصفح في أبوظبي.

وبحسب “وام”، تتطلع الشركة إلى الاستفادة من موقع الإمارات كمركز عالمي وكوجهة رئيسية جاذبة للاستثمار، ومن خلال ذلك إلى زيادة الانتاجية لتزويد السوق الإماراتي، وتحسين التنافسية في الأسواق الخارجية.

حضر الافتتاح عدد من كبار المسؤولين الحكوميين وممثلي قطاع الصناعة في الدولة، وجمع من رجال الأعمال والمستثمرين المهتمين بشؤون الصناعة.

وقال معالي الشيخ الدكتورسعيد بن طحنون آل نهيان ” بفضل دعم القيادة، ورؤيتها الاستشرافية ، باعتماد الصناعة ضمن مسيرة النمو الاقتصادي المستدام في الإمارات شهدت الصناعة تطورات نوعية نجحت فيها الدولة في تعزيز موقعها كوجهة لريادة الصناعات وتنمية القطاع الصناعي، من خلال مبادرة “اصنع في الامارات” لتعزيز الممكنات والمزايا التنافسية التي تضاعف مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي”.

وقام معاليه بجولة في مرافق مصنع شركة “بيرما بايب” حيث اطلع على المنتجات التي تقوم الشركة بتصنيعها لكبريات شركات الصناعة العالمية.

يذكر أن شركة “بيرما بايب العالمية القابضة” مسجلة ببورصة نيويورك وهي من أكبر الشركات في العالم القائمة بعزل ودهان وتشكيل المواسير وأنظمة كشف التسريب.

من جانبه أوضح صالح نهاد صقر نائب الرئيس الأول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن شركة “بيرما بايب” تسعى لتوفر أنابيب عزل وحماية ممتازة ضد التسرب والتلف والصدمات، لتحسن كفاءة النقل وتقلل من الخسائر الحرارية، ولتوفر مستويات عالية من العزل الصوتي لتساعد في الحفاظ على بيئة نظيفة وصحية، ولضمان الإنتاجية العالية وتحسين الكفاءة اتي افتتاح المصنع الجديد في اطار استراتيجية الشركه إلى تعزيز الإنتاج المحلي، حيث يعد هذا المصنع الأكبر بكامل التقنيات الحديثة في مجموعة “بيرما بايب العالمية” والأكبر من نوعه في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويعد هذا المصنع الثاني والأكبر لشركة بيرما بايب بدولة الإمارات والمصنع العاشر عالميا, حيث أن شركة بيرما بايب العالمية القابضة تمتلك مصانع في الولايات المتحدة ، وكندا، والهند، والسعودية، ومصر، وقطر.

يذكر أن الشركة قامت بتنفيذ أكبر خط مواسير معزوله في العالم – مشروع الكبريت بإمارة أبوظبي – وتنفيذ أكبر خط نقل نفط خام في العالم بالهند, وتنفيذ شبكة المياه للتبريد في الحرم المكي وجامع الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في أبوظبي وبرج خليفة في دبي بالاضافة إلى البيت الأبيض في أمريكا وناسا والعاصمة الإدارية بجمهورية مصر العربية.