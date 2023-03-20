نشكركم على متابعتكم خبر الإقامة الذهبية في الإمارت فرصة وملاذ آمن للأثرياء الهنود على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 20 مارس 2023 08:53 صباحاً - متابعة – نغم حسن

تعتبر الإقامة الذهبية التي تمنحها دولة الإمارات للمستثمرين العقاريين، ملاذاً آمناً للأثرياء الهنود، وفتحت أمامهم فرصةً لتنويع سلتهم والاستثمار في أصول آمنة.

وبحسب ما اضافته صحيفة “مينت” الهندية فإن جاذبية التأشيرة للأثرياء الهنود، تتزايد تدريجياً، في ظل النمو المتلاحق في سوق العقارات في الإمارات، خاصةً في دبي.

وبحسب “البيان”، أفادت الصحيفة بأن الأثرياء الهنود يستطيعون الحصول على تأشيرة الإقامة الذهبية، التي تخولهم الإقامة 10 سنوات، عند الاستثمار في شراء عقار بقيمة 2 مليون درهم فأعلى.