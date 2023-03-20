نشكركم على متابعتكم خبر حمدان بن محمد: “وقف المليار وجبة” صدقة جارية عن شعب الإمارات والمقيمين على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 20 مارس 2023 07:52 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، أن مشروع وقف المليار وجبة الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يعد صدقة جارية عن شعب الإمارات والمقيمين فيها.

وقال سموه: أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم اليوم مشروع وقف المليار وجبة، صدقة جارية عن شعب الإمارات والمقيمين فيها. ندعو الجميع للمشاركة في هذه الحملة التي تعبر عن قيم الشعب .. وتعبر عن قيم القيادة .. وتعبر عن القيم التي قامت عليها دولتنا حفظها الله وأدام عليها الخير والنعمة .