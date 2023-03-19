نشكركم على متابعتكم خبر “أم الإمارات” تستقبل عقيلة الأسد في “قصر البحر” على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 19 مارس 2023 07:56 مساءً - متابعة: نازك عيسى

ستقبلت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، اليوم، أسماء الأسد، حرم رئيس الجمهورية العربية السورية.

ورحبت سموها – خلال اللقاء الذي جرى في قصر البحر بأبوظبي ــ بزيارة أسماء الأسد إلى دولة الإمارات، متمنيةً لها زيارة موفقة.

وأعربت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، في بداية اللقاء، عن خالص تعازيها ومواساتها إلى أسماء الأسد والشعب السوري الشقيق، وإلى عائلات ضحايا الزلزال الذي شهدته سوريا أخيراً، سائلة المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ورضوانه، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين والسلامة لسوريا وشعبها من كل سوء.

وبحثت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك وحرم الرئيس السوري فرص تنمية التعاون بين البلدين في مختلف الجوانب المتعلقة بالأسرة والطفولة، وتمكين المرأة لخدمة مجتمعها وبلدها.

وأشادت أسماء الأسد بجهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك في مجالات دعم المرأة وتنمية قدراتها، إضافة إلى الاهتمام بالطفولة وتعزيز دور الأسرة من خلال توفير مختلف الإمكانات الكفيلة بتماسكها واستقرارها، كما ثمنت الاهتمام الذي تبديه سموها بالقضايا الإنسانية والمبادرات النوعية التي ترعاها في هذا الشأن.

كما أشادت، في هذا السياق، بالدعم المهم الذي قدمته دولة الإمارات إلى سوريا خلال محنة الزلزال وإلى المتضررين، خاصة استجابتها العاجلة بإرسال فرق الإنقاذ المختصة، وتوفير العلاج لعدد من المصابين من خلال استضافتهم في مستشفيات الدولة.

وأقامت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك مأدبة غداء تكريماً لحرم الرئيس السوري والوفد المرافق.

حضر اللقاء والمأدبة عدد من الشيخات والقيادات النسائية والوفد المرافق لحرم الرئيس السوري.