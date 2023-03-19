نشكركم على متابعتكم خبر مكتوم بن محمد: مشروع «المليار وجبة» رسالة خير وغوث ومساندة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 19 مارس 2023 06:55 مساءً - متابعة: نازك عيسى

دعا سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، إلى المشاركة في مشروع «المليار وجبة»، مؤكداً أنه رسالة خير وغوث ومساندة.

وأوضح سموه، اليوم عبر حسابه الرسمي في «تويتر»، أن «مشروع وقف المليار وجبة، الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، يحمل مليار رسالة إنسانية من الإمارات وشعبها والمقيمين فيها للعالم».

وأكد سموه أن المشروع «رسالة خير وغوث ومساندة للإنسان أينما كان»، داعياً الجميع إلى المشاركة فيه وتحقيق أهدافه خلال الشهر الفضيل.