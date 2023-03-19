نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن راشد يطلق مشروع “وقف المليار وجبة” في شهر رمضان لتوفير ملايين الوجبات بشكل مستدام على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 19 مارس 2023 04:52 مساءً - متابعة: نازك عيسى

أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، حملة “وقف المليار وجبة”، والتي تدشن صندوقاً وقفياً لإطعام الطعام بشكل مستدام.

وتستهدف الحملة، التي تتزامن مع شهر رمضان الكريم، حشد أكبر جهد محلي وإقليمي ودولي للمساهمة في تفعيل برامج مستدامة لمكافحة الجوع والقضاء عليه في إطار مؤسسي مستدام.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم:الإخوة والأخوات..جرياً على عادتنا السنوية مع تباشير الشهر الفضيل..نطلق هذا العام بإذن الله مشروع “وقف المليار وجبة” في شهر رمضان ..هدفنا توفير مئات الملايين من الوجبات بشكل مستدام لعشرات السنين القادمة عبر هذا الوقف..صدقة جارية لشعب الإمارات وخير غير منقطع بإذن الله.