رئيس الدولة:أرحب بالرئيس بشار الأسد في الإمارات أجرينا مباحثات إيجابية وبناءة لدعم العلاقات الأخوية وتنميتها

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بسام محمد - أبوظبي في الأحد 19 مارس 2023 04:52 مساءً - متابعة: نازك عيسى

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” اليوم وبشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية الشقيقة العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل دفع التعاون والعمل المشترك البناء الذي يسهم في تحقيق مصالحهما المتبادلة بجانب عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك.

ورحب سموه ــ في بداية جلسة المحادثات التي جرت في قصر الوطن ــ بالرئيس بشار الأسد والوفد المرافق في بلده الثاني دولة الإمارات ..مشيراً إلى أن الزيارة توافق الشهر ذاته للزيارة التي قام بها فخامته إلى الدولة خلال شهر مارس من العام الماضي.

وقال سموه: أرحب بالرئيس بشار الأسد في الإمارات، أجرينا مباحثات إيجابية وبناءة لدعم العلاقات الأخوية وتنميتها لمصلحة البلدين والشعبين الشقيقين، وتعزيز التعاون والتنسيق في القضايا التي تخدم الاستقرار والتنمية في سوريا والمنطقة.

وصل بشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية الشقيقة، اليوم، إلى دولة الإمارات في زيارة رسمية ترافقه خلالها حرمه السيدة أسماء الأسد.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في مقدمة مستقبليه لدى وصوله إلى مطار الرئاسة في أبوظبي.

ورافقت طائرة الرئيس السوري لدى دخولها أجواء دولة الإمارات طائرات حربية ترحيباً بزيارته.

وجرت للرئيس بشار الأسد مراسم استقبال رسمية لدى وصول موكبه إلى قصر الوطن.. ورافق صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الرئيس الضيف، إلى منصة الشرف وعزف السلام الوطني لسوريا.. فيما أطلقت المدفعية 21 طلقة واصطفت ثلة من حرس الشرف تحية له.