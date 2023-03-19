نشكركم على متابعتكم خبر دو تطلق خدمة للمجمعات السكنية العمالية في الدولة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 19 مارس 2023 03:55 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

أعلنت “دو” بالتعاون مع مكتب نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، عن إطلاق خدمة “alo wifi” المخصصة للمجمعات السكنية العمالية في جميع إمارات الدولة.

وتعد هذه المبادرة بمثابة ركيزة إضافية ترسخ المكانة الريادية التي تتمتع بها “دو”، وفق صحيفة “البيان”. باعتبارها المزود الأول لخدمات الاتصال الذي يطلق هذه الخدمة الاستثنائية والجهة الوحيدة المصرح لها على مستوى الدولة.

وستطلق الشركة خدمة “alo wifi” في المجمعات السكنية الخاصة بالعمال ذوي الياقات الزرقاء. لمنحهم القدرة على الاستمتاع بخدمات الانترنت اللاسلكية عالية الجودة بأسعار تنافسية ورمزية في متناولهم. والمساهمة في الارتقاء بجودة حياتهم وتحسين رفاهيتهم وتعزيز مستويات السلامة والأمن في مساكنهم، بالإضافة إلى توسيع نطاق عروضها الحالية.

وسيتمكن العمال بفضل هذه الخدمة الجديدة من الحصول على خدمة إنترنت آمنة وموثوقة بتغطية شاملة وبسرعات أعلى. تمكنهم من الاتصال بعائلاتهم وتمضية المزيد من الوقت معهم عبر الهاتف، والترفيه عن أنفسهم والتخفيف من أعبائهم الحياتية والمهنية اليومية.

وتعد خدمة “alo WiFi” خدمة فريدة من نوعها، تتيح للعمال من ذوي الياقات الزرقاء التواصل الآمن والسلس مع عائلاتهم عبر التطبيقات المصرح لها في الدولة. إضافة إلى الحد من النشاطات غير القانونية، كإعادة بيع خدمات الواي فاي من قبل الشركات غير المرخصة، والتي تشكل تحديات أمنية وتنظيمية معقدة على مستوى الدولة.