نشكركم على متابعتكم خبر عدد رحلات مطار دبي يتجاوز مستويات ما قبل جائحة كورونا على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 19 مارس 2023 12:55 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

تخطى عدد الرحلات عبر مطار دبي في شهري يناير وفبراير الماضيين، مستويات ما قبل جائحة كورونا، للمرة الأولى، بفارق واضح لامس المئة رحلة.

وكشفت بيانات مؤسسة “أو إيه جي” الدولية المزودة لبيانات المطارات وشركات الطيران، أن عدد الرحلات عبر مطار دبي خلال شهر فبراير الماضي. وصل إلى15128 رحلة، متجاوزاً لأول مرة مستويات ما قبل الجائحة، عندما سجل المطار15031 رحلة، خلال فبراير 2019.

ويرجع الأمر بالدرجة الأولى إلى مواصلة كل من “طيران الإمارات وفلاي دبي” عملياتها التوسعية انطلاقاً من مطار دبي. حيث تستحوذ الشركتان على الحصة الأكبر من حركة الطيران، وأعداد المسافرين عبر المطار.

ونجحت المطارات المحلية الرئيسة “مطارات دبي وأبوظبي والشارقة”، في العودة إلى مستويات ما قبل الجائحة، من حيث عدد الرحلات. لتكون من المطارات القليلة عالمياً التي استطاعت تجاوز تبعات جائحة كوفيد، في خطوة تعكس مستوى التعافي الذي حققه قطاع الطيران في الإمارات.

وبلغ عدد الرحلات الجوية عبر مطارات الدولة خلال أول شهرين من العام الجاري، نحو 47737 رحلة، مقارنة مع 47774 رحلة خلال نفس الفترة من عام 2019. التي سبقت الجائحة، أي بفارق 37 رحلة فقط، بحسب بيانات نشرتها مؤسسة “أو إيه جي”.

ووصل إجمالي عدد رحلات شركات الطيران عبر المطارات المحلية، إلى 25096 رحلة، خلال يناير الماضي. بينما سجلت المطارات نحو 22641 رحلة خلال فبراير 2023، في حين وصل عدد الرحلات خلال يناير من عام 2019. إلى نحو 25034 رحلة، وخلال فبراير من نفس العام، سجلت المطارات 22740 رحلة.