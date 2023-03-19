41 جواداً في منافسات اليوم من بطولة دبي الدولية للجواد العربي

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بسام محمد - أبوظبي في الأحد 19 مارس 2023 11:57 صباحاً - متابعة – نغم حسن

تأهل 41 جواداً إلى الأشواط الرئيسية الستة في نهائيات بطولة دبي الدولية للجواد العربي، بختام منافسات اليوم الثاني من البطولة التي أقيمت اليوم بقاعة زعبيل بمركز دبي التجاري.

وتقام البطولة برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” ويشارك فيها 151 جواداً في 14 فئة، تتنافس على جوائز مالية تبلغ 4 ملايين دولار.

وأقيمت أمس، 9 أشواط تأهيلية لـ8 فئات مختلفة من بينهم فئتي المهور بعمر سنة واحدة “أ” و “ب”، تأهل الفائزون فيهم 21 جواداً، مع الفائزين من الجمعة “20 جواداً”، إلى النهائيات التي تقام اليوم الأحد.

ويخصص اليوم الثالث والأخير للبطولة اليوم لإقامة الأشواط الرئيسية من خلال 6 بطولات هي بطولة المهرات بعمر سنة واحدة، وبطولة المهرات، وبطولة الأفراس، وبطولة المهور بعمر سنة واحدة، وبطولة المهور، وبطولة الفحول.

وتصدرت المهرة “قمرا الهواجر” للدكتور غانم الهاجري المركز الأول في شوط المهرات بعمر أقل من سنة، وهو الشوط الذي تم تأجيله من اليوم الأول للثاني، بمجموع 164 نقطة، وجاء ثانيا “أس كيو دانة” لمربط الصقران للخيول العربية برصيد 134 نقطة، وثالثا “رباب البداير” ملك الشيخ محمد بن سعود القاسمي برصيد 68 نقطة، ورابعا مياسة آل فهيد” من الإمارات لمبارك سعيد الهاجري برصيد 46 نقطة، وخامسا “أصايل البداير للشيخ محمد بن سعود القاسمي برصيد 40 نقطة.

وفي شوط المهور بعمر أقل من سنة، جاء المهر “إي دي ياس” من الإمارات لمربط الجرناس للخيول العربية في المركز الأول برصيد 234 نقطة، فيما جاء في المركز الثاني المهر “ربدان الهواجر” للدكتور غانم الهاجري، برصيد 194 نقطة، وثالثا المهر “ساري آل فهيد” من الإمارات ملك عبدالله سعيد الهاجري برصيد 80 نقطة.

وفي شوط المهور بعمر سنة واحدة “أ” حقق المهر “دي فاهر” لمربط دبي للخيول العربية، المركز الأول، برصيد 91.80 نقطة، وتلاه في المركز الثاني المهر “شرار الياه” لمربط الياه للخيول العربي، محققاً رصيد 91.20 نقطة، ثم جاء المهر “تاج الحمود” من الأردن، لمربط الحمود، في المركز الثالث برصيد 90.50 نقطة.

وفي شوط المهور بعمر سنة واحدة “ب”، حقق المهر “ع ج ساير”، لمربط عجمان في المركز الأول برصيد 92.80 نقطة، وتلاه في المركز الثاني المهر “باهر الشقب” لمربط الشقب القطري، وحقق رصيد 91.40 نقطة، وفي المركز الثالث جاء المهر “أس أم مبهر” للشيخ سعيد بن جمعة آل مكتوم، وحقق رصيد 91.10 نقطة.

وفي شوط المهور بعمر سنتين، تصدر المهر “فلاح الهواجر” للدكتور غانم الهاجري قمة الترتيب بمجموع 91.50 نقطة، وفي المركز الثاني حل المهر “أي اس وادي” للشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي برصيد 91.50 نقطة، وجاء ثالثاً المهر “داني الزبير” ملك جميلة الرشيد برصيد 91.10 نقطة.

وفي شوط المهور بعمر 3 سنوات، سيطر مربط دبي للخيول العربية على المراكز الأولى حيث جاء “دي شهار” في المركز الأول برصيد 91.90 نقطة وحل ثانيا “دي شرط” برصيد 91.30 نقطة، ثم “دي راسل” في المركز الثالث برصيد 90.80 نقطة.

وفي شوط الأفحال بعمر من 4 إلى 6 سنوات، تصدر الفحل سنمار البداير، للشيخ محمد بن سعود القاسمي، قمة ترتيب هذا الشوط برصيد 92.20 نقطة، وتلاه في المركز الثاني الفحل “ع ج عجبان” للشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي برصيد 92.10 نقطة، وجاء في المركز الثالث “د شداد” لسيد عبيد الراشدي، برصيد 91.30 نقطة.

وفي شوط الأفحال بعمر من 7 إلى 9 سنوات، حقق الفحل “دي سراج” لمربط دبي للخيول العربية، المركز الأول برصيد 93.70 نقطة، وجاء “ع ج كفو” لمربط عجمان، في المركز الثاني برصيد 92.80 نقطة، وحل “أي اس برنس” للشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي، في المركز الثالث برصيد 92 نقطة.

وفي شوط الأفحال بعمر 10 سنوات فأكبر، أخر أشواط اليوم الثاني، تأهل كل من الفحل “أ.س سراب” للشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي صاحب المركز الأول برصيد 91.70 نقطة، والفحل غلاء اوف شنجهاي لبخيت سعيد الكتبي في المركز الثاني برصيد 90.20 نقطة.

من جانبه أكد زياد كلداري، رئيس اللجنة المنظمة العليا لبطولة دبي الدولية للجواد العربي، أن النسخة الحالية من البطولة، تعد الأقوى والاصعب على مدار تاريخها منذ انطلاقها أول مرة عام 1993.

وقال ” أصبحت بطولة دبي الدولية للجواد العربي حدثا عالميا بكل ما تحمله من معنى، سواء على صعيد الجوائز المالية التي تُعد الأعلى من بين البطولات المتخصصة في هذا النوع من المسابقات عالمياً، أو على صعيد فئات الخيول المشاركة وقوتها”.

وأضاف ” اعتقد أن هذا التميز عائد للمعايير والشروط التي وضعتها اللجنة المنظمة للخيول المشاركة، والتي تتضمن ضرورة تحقيق نتائج وألقاب في العديد من البطولات المعروفة في بعض الدول سواء في فرنسا أو ألمانيا وغيرها من البلدان الأخرى إضافة إلى بطولتي أبوظبي والشارقة الدوليتين، لضمان أن تحجز لها مكانا في بطولة دبي الدولية”.

وأشار إلى أن دبي أصبحت مركزاً مهما لرياضة الجواد العربي وجمال الخيول، خاصة فيما يتعلق بتصدير هذه النوعية من الخيول للمهتمين بها في كافة بقاع العالم، أو عبر تنظيم هذه البطولة، وما تتضمنه من فعاليات مصاحبة مثل معرض دبي الدولي للخيل، وكذلك مؤتمر دبي للفروسية.