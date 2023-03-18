نشكركم على متابعتكم خبر الطقس المتوقع في الإمارات غداً الأحد على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 18 مارس 2023 06:55 مساءً - متابعة _ لمى نصر:

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً يصبح غائماً على بعض المناطق الغربية والداخلية مع احتمال سقوط أمطار، مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً نهاراً.

الرياح: شمالية غربية – جنوبية غربية / 15 إلى 25 تصل 40 كم/س.

الخليج العربي: خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 15: 01 والجزر الأول عند الساعة 18:16 والجزر الثاني عند الساعة 05:49.

بحر عمان: خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 20:43 والمد الثاني عند الساعة 08:25 الجزر الأول عند الساعة 13:57 والجزر الثاني عند الساعة 02:50.