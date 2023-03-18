نشكركم على متابعتكم خبر «شرطة دبي» تكرم شاباً عثر على 110 آلاف درهم وسلمها لمركز القصيص على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 18 مارس 2023 06:55 مساءً - متابعة _ لمى نصر:

كرم العقيد سلطان عبدالله العويص، مدير مركز شرطة القصيص بالوكالة، الشاب لوك زياد مجدلاني، فرنسي الجنسية، وذلك لتسليمه الشرطة مبلغاً مالياً قدره 110 آلاف درهم عثر عليه في منطقة اختصاص المركز، وذلك بحضور العقيد جمال إبراهيم علي نائب مدير المركز بالوكالة و الملازم أول بدر ناصر الصريدي رئيس قسم الشؤون الإدارية بالوكالة، و المدني ليلى شاهمراد رئيس قسم إسعاد المتعاملين.

وأشاد العقيد سلطان العويص بأمانة لوك زياد، التي تجسد القيم النبيلة، مؤكداً أن هذا التكريم يأتي في إطار اهتمام إدارة المركز بتحفيز الجمهور بما يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للقيادة العامة لشرطة دبي.

وقدَّم العقيد سلطان العويص شهادة شكر وتقدير ومنح بطاقة إسعاد، للسيد لوك زياد مجدلاني وذلك لحسن تصرفه، مؤكداً أن التكريم يأتي في إطار تفعيل دور الشراكة المجتمعية بين شرطة دبي والجمهور، وبث الخصال الحميدة وروح التعاون والعمل يداً بيد من أجل بسط الأمن والأمان في ربوع الوطن، مشيداً بالدور الكبير الذي يقوم به أفراد المجتمع ومساهمتهم الفاعلة بالارتقاء بسمعة الدولة عبر تعاونهم المثمر مع الأجهزة الشرطية.