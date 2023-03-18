نشكركم على متابعتكم خبر الإمارات تبحث التعاون الدولي في مجال الأمن السيبراني على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 18 مارس 2023 03:55 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

أعلنت مؤسسة(ISC)² ، غير الربحية، الأكبر في العالم للمتخصصين المعتمدين في الأمن السيبراني، اليوم. توقيعها مذكرة تفاهم مع مجلس الأمن السيبراني الإماراتي، لإقامة علاقة استراتيجية تعاونية لتحسين الخطوط المهنية. وجودة القوى العاملة للأمن السيبراني داخل الإمارات العربية المتحدة.

وستتعاون مؤسسة (ISC)² مع مجلس الأمن السيبراني الإماراتي لتوفير مزيد من التدريبات ومبادرات للتطوير المهني، من أجل دعم القوى العاملة في الأمن السيبراني الإماراتي. حيث تعمل من أجل تحقيق عالم سيبراني أكثر أمنًا وأمانًا، وفق “الخليج”.

وستدعم مؤسسة (ISC)² مجلس الأمن السيبراني الإماراتي في تطوير برنامجه الخاص ببناء القدرات، كجزء من مذكرة التفاهم. وستساهم المساعدة في تحديد إصدار الشهادات وفقًا لمعايير مُعترف بها دوليًا.

ومن خلال التشجيع على إصدار الشهادات، ستعتمد حكومة دولة الإمارات شهادات مؤسسة (ISC)² في الأدوار الوظيفية المُحددة في هذا المجال لدعم توحيد المعايير الخاصة بمهنة الأمن السيبراني.

بالإضافة إلى ذلك، من خلال هذا التعاون، سيقوم مجلس الأمن السيبراني الإماراتي بوضع مؤشرات أداء لتحليل قدرة القوى العاملة المحلية في الأمن السيبراني الإماراتي. مقارنةً بباقي دول العالم، بجانب فرص للتحسين والنمو.