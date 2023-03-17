نشكركم على متابعتكم خبر طقس الغد.. صحو إلى غائم جزئياً ومغبراً أحياناً على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 17 مارس 2023 09:55 مساءً - متابعة _ لمى نصر:

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً ومغبراً أحياناً وغائماً ليلاً وصباح الأحد على بعض المناطق الغربية مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، ورطباً ليلاً وصباح الأحد على المناطق الداخلية.

وأفاد المركز – في نشرته اليومية – أن الرياح نشطة إلى معتدلة السرعة، مثيرة للغبار والأتربة نهاراً وتخف سرعتها صباح الأحد وتكون شمالية غربية / 15 إلى 25 تصل 40 كم/س.

وأشار إلى أن الخليج العربي سيكون مضطرب الموج، يصبح متوسطا تدريجياً ليلاً، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13: 09 والثاني عند الساعة 00:54 والجزر الأول عند الساعة 17:31 والجزر الثاني عند الساعة 04:49.

و في بحر عمان يكون الموج خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 20:06 والمد الثاني عند الساعة 07:21 والجزر الأول عند الساعة 12:59 والجزر الثاني عند الساعة 02:02.