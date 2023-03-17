نشكركم على متابعتكم خبر «شرطة أبوظبي» تدعو السائقين إلى عدم الانشغال بغير الطريق عند خطوط عبور المشاة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 17 مارس 2023 09:55 مساءً - متابعة _ لمى نصر:

بالتعاون مع مركز المتابعة والتحكم، بثت شرطة أبوظبي فيديو لحوادث عبور المشاة في الأماكن المخصصة لعبورهم ضمن حملة سلامة المشاة والسائقين من حوادث الدهس.

ودعت مديرية المرور والدوريات السائقين الى إعطاء الأولوية للمشاة في الأماكن المخصصة لعبورهم و الانتباه لحركة عبور المشاة وعدم الانشغال بغير الطريق والالتزام بخفض السرعات مؤكدة أن أمن وسلامة المشاة تُعد مسؤولية مشتركة بين المشاة أنفسهم والسائقين على الطرق.

وذكرت المديرية أن قانون السير والمرور الاتحادي يخالف السائقين في حالة عدم إعطاء الأولوية للمشاة في الأماكن المخصصة لعبورهم، بقيمة 500 درهم و6 نقاط مرورية.