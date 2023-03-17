نشكركم على متابعتكم خبر عبدالله بن زايد يُهنئ هاتفياً وزير خارجية قبرص على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 17 مارس 2023 05:53 مساءً - متابعة – نغم حسن

هنأ سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي معالي الدكتور كونستانتينوس كومبوس بمناسبة تعيينه وزيرا للخارجية في جمهورية قبرص.

وبحسب “وام”، أعرب سموه – خلال اتصال هاتفي – عن تمنياته لمعاليه التوفيق والسداد في مهام عمله الجديد، مشيدا بالعلاقات الاستراتيجية المتميزة بين البلدين.

كما أعرب سموه عن تطلعه للعمل مع معاليه من أجل تعزيز علاقات الصداقة والتعاون المشترك بين دولة الإمارات وجمهورية قبرص في المجالات كافة.