نشكركم على متابعتكم خبر تخفيض المخالفات البيئية في رأس الخيمة بنسبة 50 % طوال شهر رمضان المبارك على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 17 مارس 2023 03:55 مساءً - متابعة – نغم حسن

اعتمدت دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة مبادرة تخفيض المخالفات العامة بنسبة 50% طوال شهر رمضان المبارك.

وبحسب “وام”، قال سعادة المهندس خالد العلي مدير عام دائرة الخدمات العامة إن المبادرة تأتي ضمن جهودها لإدخال السعادة على متعامليها وأفراد المجتمع خلال الشهر الفضيل وتسديد قيمة المخالفات المسجلة، مشيرا إلى أن الهدف الرئيسي من المخالفة توعية أفراد المجتمع بأهمية المحافظة على البيئة واتباع اللوائح والإرشادات البيئية.

وأضاف العلي أن الحفاظ على رقي المظهر العام لإمارة رأس الخيمة ومرافقها الترفيهية والخدمية مسؤولية مجتمعية مشتركة، وأفراد المجتمع شركاؤنا في تعزيز المظهر الحضاري العام من خلال التزامهم بإلقاء المخلفات في الحاويات المخصصة لذلك والابتعاد عن رمي المخلفات والنفايات عشوائيا.