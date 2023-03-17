نشكركم على متابعتكم خبر في 21 مارس الجاري.. مركز محمد بن راشد للفضاء يُنظم فعالية “مكالمة من الفضاء” على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 17 مارس 2023 12:55 مساءً - متابعة – نغم حسن

ينظم مركز محمد بن راشد للفضاء فعالية “مكالمة من الفضاء” في دبي أوبرا يوم 21 مارس الجاري.

وتتيح هذه الفعالية فرصة الانضمام إلى رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي والتعرف على أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب.

وقال مركز محمد بن راشد للفضاء عبر حسابه الرسمي في تويتر: “مركز محمد بن راشد للفضاء ينظم فعالية “مكالمة من الفضاء” في دبي أوبرا يوم 21 مارس الجاري، حيث يوفر هذا الحدث فرصة للانضمام إلى رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي مباشرةً من محطة الفضاء الدولية، والتعرف على أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب”.