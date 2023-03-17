نشكركم على متابعتكم خبر الصايغ يبحث التعاون الاقتصادي الثنائي مع وزير التجارة الكوري على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 17 مارس 2023 11:47 صباحاً - متابعة – نغم حسن

استقبل معالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة ، معالي آهن دوكغون، وزير التجارة في جمهورية كوريا، والوفد المرافق له في ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي، واستعرض معه عدداً من ملفات التعاون المشترك.

وبحسب “وام”، بحث معالي الصايغ خلال اللقاء مع معالي آهن دوكغون سبل توطيد العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا في مختلف مجالات الشراكة الاستراتيجية وبخاصة تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الصديقين.