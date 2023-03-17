«أم الامارات»: المواطن أغلى وأعز ثروات الوطن

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بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 17 مارس 2023 08:49 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

أكدت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية “أم الإمارات” أن قيادة الدولة الرشيدة تضع المواطن في صدارة الأولويات كونه أغلى وأعز ثروات الوطن، وبه تواصل الإمارات ترسيخ صدارتها ومكانتها بين دول العالم المتقدم.

ونوهت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك إلى توجيهات القيادة الرشيدة ممثلة في صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، وأصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، نحو ضرورة الأخذ بكل المبادرات والبرامج المبتكرة؛ اللازمة لصناعة الكوادر الوطنية ذات القدرات العالية في مختلف التخصصات الهندسية والتكنولوجية والمهنية، والقادرة على تلبية متطلبات التقدم الحضاري الذي تعيشه الإمارات في قطاعات العمل والإنتاج كافة.

جاء ذلك في كلمة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، التي ألقتها نيابة عن سموها؛ معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي وزيرة دولة، اليوم في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، خلال الحفل الختامي للمسابقة الوطنية لمهارات الإمارات 2023 التي نظمها مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني خلال الفترة من 13 إلى 15 مارس الجاري، بحضور سعادة الدكتور مبارك سعيد الشامسي مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، ونخبة من كبار المسؤولين.

وقالت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك إن الإمارات تحتفي اليوم مع مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني؛ تحت شعار “التنافسية العالمية بقدرات إماراتية” بتتويج 53 مواطناً ومواطنة بالميداليات الذهبية والفضة والبرونزية، حيث فاز 14 مواطنا ومواطنة بالذهبية، و18 بالفضية، و21 بالبرونزية، ليتوجوا بجدارة بجوائز الدورة الـ 14 من المسابقة الوطنية لمهارات الإمارات 2023 التي نظمها “أبوظبي التقني”، بنجاح مشهود، وهو احتفاء بنخبة واعدة من الكفاءات الوطنية التي عبرت عن ذاتها بتفوق وتميز، وهو الأمر الذي يحقق توجيهات القيادة الرشيدة ممثلة في صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، وأصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، نحو ضرورة الأخذ بكل المبادرات والبرامج المبتكرة؛ اللازمة لصناعة الكوادر الوطنية ذات القدرات العالية في مختلف التخصصات الهندسية والتكنولوجية والمهنية، والقادرة على تلبية متطلبات التقدم الحضاري الذي تعيشه الإمارات في قطاعات العمل والإنتاج كافة.

وأضافت سموها : أبنائي وبناتي، إن قيادتكم الرشيدة، تضعكم في صدارة الأولويات، لأنكم أغلى وأعز ثروات الوطن، وبكم تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة، ترسيخ صدارتها ومكانتها بين دول العالم المتقدم، وها هو سلطان النيادي رائد الفضاء الإماراتي يحقق طموح القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان؛ طيب الله ثراه، ويصعد بنجاح إلى محطة الفضاء الدولية لينطلق من خلالها المستكشف الإماراتي راشد إلى سطح القمر، وهي المكانة التي تليق بإماراتنا الحبيبة، وهو الإنجاز الذي يؤكد أنكم يا شباب وفتيات الإمارات؛ قادرون على تكراره بالإبداع والابتكار في كافة القطاعات الهندسية والتكنولوجية، وليس الفضاء فقط، فالمستقبل أمامكم بكل ما ستقدمونه من ابتكارات، واليوم في ختام المسابقة الوطنية لمهارات الإمارات، ها هي نخبة جديدة منكم تثبت تفوقها وتحقق الصدارة في 23 تخصصا هندسيا وصناعيا وتكنولوجيا ومهنيا؛ بعد منافسات رائعة بين 331 مواطنا ومواطنة، يمتلكون القدرات المتميزة في هذه التخصصات المطلوبة لصناعة تقدم الأمم وتطورها، فخالص التهاني والتبريكات؛ لكم جميعاً، وهنيئاً لدولتنا، وقيادتنا الرشيدة، بأبناء الحاضر والمستقبل.

وقالت سمو “أم الإمارات” : لقد أثبت مركز أبوظبي التقني، من خلال تنظيمه للمسابقة الوطنية لمهارات الإمارات، الأهمية الاستراتيجية لتلك المسابقة الهامة، التي ساهمت بدور كبير في تمكين فريق مهارات الإمارات، من الفوز بعشر ميداليات منها ذهبية خلال المسابقة العالمية للمهارات 2022، التي أقيمت مؤخراً في فرنسا وعدة دول أخرى، وهو إنجاز عالمي كبير تم تتويجه بالتشرف بلقاء صاحب السمو رئيس الدولة “حفظه الله”، بما يؤكد حرص القيادة الرشيدة على تمكين المواطنين من تحقيق الريادة العالمية للدولة في صناعة الكوادر المبدعة، وبالتأكيد فإن مركز أبوظبي التقني يقود بنجاح منظومة متقدمة ومتكاملة للتعليم المتخصص والتي تضم مؤسسات جامعية وثانوية وتدريبية رائدة، والتي تنسجم أهدافها مع رؤية أبوظبي 2030، كما تحرص على توطيد وتطوير الشراكة الاستراتيجية مع جميع المؤسسات المعنية بإعداد الكوادر البشرية من أجل تكامل الجهود التي تجعل هذه الكوادر قادرة على تلبية متطلبات المشروعات الصناعية في الحاضر والمستقبل.

وقالت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك: واهتماماً منا بهذه الجهود ومباركتها، فإننا بإذن الله؛ نعلن مواصلة رعايتنا للمسابقة الوطنية لمهارات الإمارات، خلال السنوات القادمة، كما ندعو المؤسسات الحكومية والخاصة، لتبني استراتيجية موحدة بالتنسيق مع مركز أبوظبي التقني وكافة الجهات المعنية، بهدف اكتشاف وتعليم وتدريب أبناء وبنات الإمارات في مختلف التخصصات الهندسية والتقنية والفنية؛ وفق أرقى النظم العالمية.

وفي ختام كلمتها، باركت سموها جهود أبناء وبنات الإمارات، مبدية تطلعها للمزيد من الإنجازات المتميزة التي تضعهم على المستوى العالمي.

أكدت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك “أم الإمارات” أن قيادة الدولة الرشيدة تضع المواطن في صدارة الأولويات كونه أغلى وأعز ثروات الوطن، وبه تواصل #الإمارات ترسيخ صدارتها ومكانتها بين دول العالم.

وقالت معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي وزيرة دولة: في ظل هذه النجاحات المشهودة التي ترعاها وتدعمها سمو “أم الإمارات”، فإنني أتقدم بالشكر إلى سعادة الدكتور مبارك الشامسي مدير عام مركز “أبوظبي التقني” وفريق عمل المركز المتميز الذي يواكب التطوير الدائم في تنظيم هذه المسابقة على مدى 14 عاما، حيث يتم دائماً الارتقاء بالقدرات المهارية للمتسابقين بجانب تطوير كافة العناصر، وكلنا ثقة في أن الدورات القادمة من المسابقة ستشهد قفزات نوعية تحقق المصلحة العليا للوطن والمواطن.

وخلال الاحتفال، ألقى سعادة الدكتور مبارك سعيد الشامسي مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، كلمة، قال فيها : بناء على توجيهات القيادة الرشيدة فإن “أبوظبي التقني” سيواصل العمل الجاد والمبتكر لتمكين ودعم شباب وفتيات الإمارات، أصحاب المهارات الهندسية والتكنولوجية والفنية المتميزة في كافة المؤسسات التعليمية، طوال السنوات القادمة، مشيرا إلى أن المسابقة الوطنية هي محطة؛ ينطلق منها الفائزون ليواصلوا رحلة التألق والتميز والنجاح مع فريق مهارات الإمارات الذي يمثل الدولة في المسابقة العالمية للمهارات في ليون بفرنسا 2024 وفي المسابقة العالمية للمهارات بشنغهاي الصين 2026.

ورفع الشامسي أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة، على هذه الكوكبة المتألقة من الفائزين والمتسابقين جميعاً الذين قدموا خلال المسابقة؛ ملحمة وطنية ذات صبغة صناعية وهندسية وتكنولوجية ومهنية؛ عالية الجودة، فكان حقا علينا تكريمهم اليوم وتتويجهم بالميداليات الذهبية والفضية والبرونزية، مشيرا إلى أن الجميع حقق النجاح المنشود.

وتوجه الشامسي بالشكر إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك “أم الإمارات”، على رعايتها الدائمة للمسابقة وهي الرعاية السامية التي رسخت مكانة المسابقة لتكون الحدث الوطني الرائد والنموذج الذي يحتذى في مجاله.

وفي ختام الحفل، قامت معالي الدكتورة ميثاء الشامسي، يرافقها سعادة الدكتور مبارك الشامسي، والدكتور أحمد عبدالمنان العور مدير عام معهد التكنولوجيا التطبيقية، والدكتور عبدالرحمن الحمادي مدير عام معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني، والمهندس علي محمد المرزوقي رئيس مهارات الإمارات، بتكريم الشركاء الاستراتيجيين للمسابقة، وتسليم الميداليات للفائزين وسط تفاعل وفرحة الجميع.