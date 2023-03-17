نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن راشد يستعرض مع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني العلاقات الثنائية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 17 مارس 2023 08:49 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم (الخميس) علي شمخاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

تم خلال اللقاء، الذي جرى في قصر زعبيل بدبي، استعراض العلاقات الثنائية، وآفاق التعاون بين البلدين في مختلف المجالات وبما يخدم مصالح الجانبين.. ومناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وعددٍ من الموضوعات محل الاهتمام المشترك، وسبل إقرار مقومات السلام والاستقرار في المنطقة، بما يعزز مسارات التعاون بين شعوبها، ويضمن لها مزيداً من فرص التنمية والازدهار.

حضر اللقاء سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، ومعالي طلال حميد بالهول الفلاسي، المدير العام لجهاز أمن الدولة في دبي.