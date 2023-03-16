نشكركم على متابعتكم خبر الطقس المتوقع في الإمارات غداً الجمعة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 16 مارس 2023 06:59 مساءً - متابعة _ لمى نصر:

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، وغائماً أحياناً على بعض المناطق الشرقية والغربية، ورطباً ليلاً وصباح الجمعة على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة السرعة أحياناً على البحر آخر الليل وصباح الجمعة.

وقال المركز في بيانه اليومي إن الرياح ستكون جنوبية شرقية الى شمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل 35 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط ويضطرب تدريجياً ويحدث المد الأول عند الساعة **: ** والمد الثاني عند الساعة ** : **، والجزر الأول عند الساعة 16:30 والجزر الثاني عند الساعة **:**.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً الى متوسط ويحدث المد الأول عند الساعة 19:24 والمد الثاني عند الساعة 06:04 والجزر الأول عند الساعة 11:51 والجزر الثاني عند الساعة 01:00.