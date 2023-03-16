نشكركم على متابعتكم خبر الإمارات تشارك في اجتماعات مجموعة عمل الاتصال التابعة للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش في لندن على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 16 مارس 2023 03:55 مساءً - متابعة – نغم حسن

شاركت دولة الإمارات في اجتماعات مجموعة عمل الاتصال التابعة للتحالف الدولي ضد داعش، والتي تترأسها دولة الإمارات مع كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، والتي انعقدت في لندن.

وبحسب “وام”، ركّز الاجتماع على التطورات الخاصة بجهود مجموعة عمل الاتصال في التصدي لرسائل التطرف والإرهاب، بالإضافة إلى آخر المستجدات بشأن تركيز التحالف على كل من سوريا والعراق وأفريقيا وأفغانستان.

وأكد عبدالرحمن النيادي مدير إدارة تخطيط السياسات في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، خلال الكلمة الافتتاحية، على ضرورة مواصلة جهود الأعضاء في التحالف لدحض رسائل داعش وفكره المتطرف، مؤكداً عزم دولة الإمارات على العمل مع الشركاء لمواصلة دعم جهود المجتمع الدولي وهزيمة التطرف والإرهاب من خلال نشر قيم التسامح والتعايش والاعتدال.