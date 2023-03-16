نشكركم على متابعتكم خبر “الأنصاري للخدمات المالية ” تعلن بدء الاكتتاب في طرح 10% من أسهمها على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 16 مارس 2023 12:55 مساءً - متابعة – نغم حسن

أعلنت مجموعة “الأنصاري للخدمات المالية ” اليوم ، عن النطاق السعري لأسهمها وبدء فترة الاكتتاب للطرح العام الأولي في سوق دبي المالي.

وبحسب “وام”، تم تحديد النطاق السعري للطرح العام العالمي بين 1.00 و1.03 درهم للسهم الواحد، مما يعني أن القيمة السوقية للمجموعة ستتراوح عند الإدراج بين 7.50 مليار درهم (2.04 مليار دولار) و7.73 مليار درهم (2.10 مليار دولار).

وتبدأ فترة الاكتتاب اليوم وتستمر حتى 23 مارس 2023 للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات، وحتى 24 مارس 2023 للمستثمرين المحترفين، وسيتم تحديد سعر الطرح النهائي من خلال عملية بناء سجل الأوامر، ومن المتوقع الإعلان عنه في 27 مارس 2023.

وسيتم طرح ما مجموعه 750 مليون سهم تمثل ما نسبته 10% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال المجموعة، ليتراوح إجمالي حجم الطرح بين 750 مليون درهم (204 ملايين دولار) و773 مليون درهم (210 ملايين دولار).

وتُعد كافة الأسهم المطروحة للاكتتاب هي أسهم قائمة، حيث قامت “الأنصاري القابضة” ببيع 10% من حصّتها المملوكة في المجموعة، وبالتالي لن تحصل المجموعة على أية عائدات من الطرح العام العالمي. وعقب اكتمال الطرح العام العالمي، ما لم تتم زيادة حجم الطرح العالمي، سيستمر المساهم البائع في امتلاك حصّة بنسبة 90% من أسهم المجموعة.

وتحتفظ “الأنصاري القابضة” بحقها في تعديل حجم الطرح العام العالمي في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب وفقاً لتقديرها المطلق وللقوانين المعمول بها في دولة الإمارات وبعد موافقة “هيئة الأوراق المالية والسلع”.

ووفقاً لسياسة توزيع الأرباح التي اعتمدها مجلس الإدارة، فإن المجموعة تهدف توزيع أرباح 600 مليون درهم كحد أدنى فيما يتعلق بأرباح عام 2023، وسيتم سدادها مناصفةً على مرحلتين في أكتوبر 2023 وأبريل 2024.

ووفقاً للنطاق السعري للطرح فإن الحد الأدنى من عائد توزيعات الأرباح سيتراوح بين 7.77% و8% عن العام 2023.

وسيكون الاكتتاب في الطرح العالمي متاحاً لشرائح المكتتبين من الأفراد والمستثمرين الآخرين حسبما هو موضح في نشرة طرح أسهم الاكتتاب العام للأفراد في دولة الإمارات، وذلك ضمن اكتتاب الأفراد في دولة الإمارات، وللمســــتثمرين المحتــــرفين والمستثمرين الآخرين في عدد من الدول، بما فيها دولة الإمارات، كجزء من اكتتاب المستثمرين من المؤسسات المؤهلة ووفقاً لبيان الطرح المعفى.

ويحق لجهاز الإمارات للاستثمار الاكتتاب في نسبة 5% من أسهم الطرح العالمي، ويجب تخصيص نسبة الاكتتاب المطروحة لجهاز الإمارات للاستثمار بالكامل قبل البدء بعملية التخصيص للمكتتبين الآخرين في عروض المستثمرين المؤهلين.

ومن المتوقع حالياً إتمام عملية الطرح واكتمال الإدراج في 6 أبريل 2023، وذلك بناءً على أحوال السوق وبعد الحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في دولة الإمارات بما في ذلك الموافقة على الإدراج والتداول في سوق دبي المالي.