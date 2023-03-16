نشكركم على متابعتكم خبر معرض “أهلاً رمضان” ينطلق غداً في “إكسبو الشارقة” وسط مشاركة كبار تجارة التجزئة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 16 مارس 2023 08:49 صباحاً - متابعة – نغم حسن

تنطلق غداً الجمعة في مركز إكسبو الشارقة فعاليات معرض “أهلاً رمضان” وسط عرض واسع لكافة مستلزمات شهر رمضان المبارك والتي سيقدمها نخبة من كبار تجار التجزئة وأشهر العلامات التجارية المتخصصة في مجال الأزياء والعطور والإكسسوارات.

وبحسب “وام”، يقدم الحدث الذي تتواصل فعالياته على مدار 5 أيام تجربة تسوق متميزة لزواره بما سيتضمنه من تخفيضات كبرى وعروض تنافسية على مجموعة واسعة من المنتجات والسلع الغذائية والاستهلاكية وهدايا العيد.

وأكد سعادة سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة أن تنظيم معرض “أهلا رمضان” يأتي في إطار حرص “إكسبو الشارقة” على تقديم موسم حافل بالفعاليات التجارية خلال فترة شهر رمضان المبارك حيث يهدف هذا الحدث الذي يأتي تحت مظلة مهرجان “رمضان الشارقة” 2023 الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة في نسخته الـ33 وتمهيداً لمهرجان “ليالي رمضان” المزمع عقده الشهر المقبل في إكسبو الشارقة إلى تنشيط الحركة التجارية والسياحية على مستوى إمارة الشارقة وإضفاء أجواء استثنائية احتفالا بالشهر الفضيل لنشر البهجة لدى سكان الإمارة وزوارها وتلبية كافة مستلزماتهم من المنتجات والسلع لا سيما أن حركة التسوق تشهد نشاطاً كبيراً وطلبا متزايد على السلع والخدمات خلال الفترة التي تسبق شهر رمضان الكريم.

من جهته أشار جاكوب فارغيز الرئيس التنفيذي لشركة «ليز إيفنت» الشريك الاستراتيجي لمعرض «أهلاً رمضان» أن الحدث يشهد هذه الدورة زيادة في العروض والخصومات وتنوع وتعدد المنتجات التي سيقدمها لا سيما في ظل تنامي عدد العارضين حيث يحظى المعرض بمشاركة واسعة من أكبر المراكز التجارية ومحال البيع بالتجزئة.