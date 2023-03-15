نشكركم على متابعتكم خبر “موارد الشارقة” تعلن مواعيد العمل الرسمي خلال شهر رمضان للجهات الحكومية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 15 مارس 2023 06:55 مساءً - متابعة – نغم حسن

أعلنت دائرة الموارد البشرية بالشارقة مواعيد العمل الرسمي خلال شهر رمضان المبارك في الجهات الحكومية، من التاسعة صباحاً وتنتهي في الساعة الثانية والنصف بعد الظهر على أن تقوم الدوائر والهيئات والمؤسسات التي تعمل بنظام المناوبة بتحديد بداية الدوام الرسمي ونهايته وفقاً لنظام وحاجة العمل.

وبحسب “وام”، رفعت الدائرة – بهذه المناسبة – أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة في الدولة ، وهنأت شعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.