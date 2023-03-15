“الوطني للأرصاد” يوقع مذكرة تعاون مع إدارة الأرصاد الجوية الصينية

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بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 15 مارس 2023 06:55 مساءً - متابعة – نغم حسن

وقع المركز الوطني للأرصاد اليوم مذكرة تعاون مع إدارة الأرصاد الجوية الصينية بجمهورية الصين الشعبية وذلك على هامش أعمال مؤتمر الإتحاد الإقليمي الثاني (آسيا) للأرصاد الجوية الذي يستضيفه المركز ويستمر حتى يوم غد.

وبحسب “وام”، تهدف المذكرة إلى تعزير التعاون المتبادل بين الطرفين في مجال علوم وتكنولوجيا الأرصاد الجوية، والحد من الخسائر التي تسببها كوارث الأرصاد الجوية في الاقتصاد الاجتماعي.

ووقع المذكرة عن المركز الوطني للأرصاد .. سعادة الدكتور عبد الله المندوس، مدير عام المركز رئيس الاتحاد الآسيوي للأرصاد الجوية، وعن إدارة الأرصاد الجوية الصينية لي جيان، رئيس قسم المهندسين وذلك بحضور عدد من المسؤولين من كلا الطرفين.

وأعرب سعادة الدكتور عبدالله المندوس عن سعادته بتوقيع مذكرة تعاون مع إدارة الأرصاد الجوية الصينية بجمهورية الصين الشعبية، والتي تمثل خطوة هامة نحو تعزيز التعاون المشترك مع الجانب الصيني في مجال الأرصاد الجوية من خلال تبادل الخبرات وأفضل الممارسات، والعمل معًا نحو تطوير القدرات المشتركة وتدريب الكوادر البشرية على استخدام أحدث التطبيقات التقنية في مجال الأرصاد الجوية وتنبؤات الطقس وذلك تماشياً مع أولوياتنا لتطوير منظومة خدمات الأرصاد الجوية في دولة الإمارات.

من جانبه قال لي جيان إن التعاون بين جمهورية الصين الشعبية ودولة الإمارات في مجال الأرصاد الجوية من شأنه تحقيق العديد من الفوائد المتبادلة للجانبين لا سيما في مجالات الرصد الجوي والتنبؤ بالطقس وإدارة الكوارث الطبيعية، وتؤكد هذه المذكرة الالتزام المشترك بتطوير منظومة أكثر فاعلية ومرونة في مجال الأرصاد الجوية لمواجهة تداعيات الظواهر الجوية المتطرفة والعمل على دعم الابتكار وبناء الكفاءات لمواكبة التحولات التي يشهدها العالم في أبحاث وتقنيات الأرصاد الجوية.

وتشمل مجالات التعاون التي تتضمنها المذكرة تكنولوجيا تعديل الطقس، ومراقبة الأرصاد الجوية بأقمار (FengYun) الإصطناعية، وتطبيقات الاستشعار عن بُعد، وتنبؤات الطقس، وتبادل معلومات الأرصاد الجوية، والتبادل التقني بشأن اتصالات الأرصاد الجوية.

وتنص المذكرة على تعزيز تبادل الخبرات في مجال الرصد والتنبؤ المناخي والبحوث بشأن تغير المناخ، وأجهزة وأدوات مراقبة الأرصاد الجوية، إضافة إلى تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في الأرصاد الجوية، والمجالات الأخرى ذات الصلة.

كما اتفق الطرفان على تنفيذ آلية التعاون لتبادل الزيارات بين الموظفين والخبراء من الطرفين، والتعاون في مجال البحث العلمي والبرنامج التدريبي، وتنظيم الندوات وورش العمل والمحاضرات المشتركة، إلى جانب تشجيع طرق التعاون الأخرى المتفق عليها من خلال التشاور بين الجانبين.

جدير بالذكر أن مؤتمر الإتحاد الإقليمي الثاني (آسيا) للأرصاد الجوية الذي يعقد في أبوظبي خلال الفترة من 13 حتى 16 مارس الجاري وبمشاركة أكثر من 150 شخصية بارزة من السفراء والدول الأعضاء الـ35 في الاتحاد الآسيوي للأرصاد الجوية، ومسؤولي المنظمة العالمية للأرصاد الجوية وممثلي المكاتب واللجان التابعة للأمم المتحدة والممثلين الدائمين لدول الإقليم الثاني (آسيا) لدى المنظمة العالمية للأرصاد الجوية.