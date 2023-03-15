نشكركم على متابعتكم خبر شرطة الشارقة تُعلن عن مشروع لتحنيط الجثث في مختبرها الجنائي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 15 مارس 2023 01:52 مساءً - متابعة – نغم حسن

أعلنت شرطة الشارقة خلال الملتقى الإعلامي السنوي الـ 6 تحت شعار “دور الإعلام في تعزيز التنمية المستدامة”، عن مشروع لتحنيط الجثث في المختبر الجنائي التابع لها بحسب طلب ذوي المتوفى سواء أكانت الوفاة جنائية أم طبيعية.

وبحسب “البيان”، أشارت الشرطة إلى أنه تم تأهيل كادر وطني من خلال دورات تدريبية متخصصة على أفضل المعدات والأجهزة التي تستخدم في عملية التحنيط.