نشكركم على متابعتكم خبر الموارد البشرية في الشارقة تحدد ساعات العمل للجهات الحكومية خلال رمضان على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 15 مارس 2023 09:59 صباحاً - متابعة – مظفر إسماعيل أصدرت دائرة الموارد البشرية في حكومة الشارقة، اليوم الأربعاء، تعميماً حددت فيه مواعيد العمل الرسمي خلال شهر رمضان المبارك للجهات الحكومية. وحددت الدائرة مواعيد العمل الرسمي بحيث تبدأ في الـ9 صباحاً وتنتهي عند 2:30 ظهراً. وتقوم الجهات العاملة بنظام المناوبة بتحديد دوامها الرسمي وفق نظام وحاجة العمل.





