نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة بمناسبة يوم الطفل الإماراتي: الاستثمار في الطفولة هو استثمار في المستقبل على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 15 مارس 2023 09:59 صباحاً - متابعة – نغم حسن

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أن تنشئة الأطفال أولوية يقوم عليها العمل في دولة الإمارات.

وقال سموه عبر تويتر بمناسبة يوم الطفل الإماراتي: “في “يوم الطفل الإماراتي” نؤكد أن تنشئة الأطفال وتوفير البيئة المناسبة وتأمين مستقبل أفضل لهم.. يمثل أولوية وركيزة أساسية يقوم عليها عملنا في دولة الإمارات.. الاستثمار في الطفولة هو استثمار في المستقبل”.