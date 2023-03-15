نشكركم على متابعتكم خبر “مدينة إكسبو دبي” تطلق المرحلة الأولى من مشاريعها السكنية المستدامة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 15 مارس 2023 09:59 صباحاً - متابعة – نغم حسن

أطلقت مدينة إكسبو دبي، المرحلة الأولى من مشاريعها السكنية “إكسبو فالي” و”إكسبو سنترال” التي تستند إلى المعايير الاستثنائية لإكسبو 2020 دبي لتدشن مستقبل العيش الحضري ضمن مدينة ذكية ومستدامة ترتقي بجودة الحياة، وسيتم الانتهاء من المرحلة الأولى في يناير 2026 .

وبحسب “وام”، تمثل هذه المجتمعات المستدامة والمتكاملة جزءًا لا يتجزأ من الخطة الحضرية الرئيسية لدبي 2040، وتعتمد أفضل الممارسات في التصميم المبتكر والمراعي للبيئة، مع التركيز على توفير الرفاهية والسعادة للسكان.

وقال المهندس أحمد الخطيب، رئيس التطوير والتسليم العقاري في مدينة إكسبو دبي: عندما بنينا موقع إكسبو 2020 دبي واستضفنا الحدث الدولي، أظهرنا للعالم ما يمكن تحقيقه باعتماد هندسة معمارية متميزة ومبتكرة ومستدامة، والتي تضع رفاهية الناس والكوكب في صميمها، إذ يقدم مشروعا “إكسبو فالي” و”إكسبو سنترال” تصورا جديدا للحياة الحضرية المستدامة، وستتبنى هذه المشاريع معاييرنا العالمية مستفيدة من خبراتنا في إكسبو 2020 دبي لإنشاء مجتمعات سعيدة ومترابطة تكون نموذجا للعيش في توازن وانسجام.

وتقدم المشاريع الجديدة نمط حياة متوازنا ومتنوعا وهي مصممة لتلبية أعلى مستويات الاستدامة، وتوفر مساكن مستدامة تعزز رفاهية السكان، وتدعم أهداف مدينة إكسبو دبي بتحقيق الحياد الكربوني، وأهداف دولة الإمارات الخاصة بالحفاظ على البيئة.

يقع مشروع “إكسبو فالي” السكني في الجهة الشرقية من مدينة إكسبو دبي، ويجمع بين الحفاظ على البيئة وصحة سكانه ورفاههم ، بينما يتميز “إكسبو فالي” كونه مجتمع حافل بالفرص الترفيهية والتعليمية والنشاطات الرياضية والمتاجر والمطاعم، وسهولة الوصول إلى جميع المناطق المميزة في مدينة إكسبو دبي عبر “المسار الأخضر”.

و يقع مشروع “إكسبو سنترال” في قلب موقع إكسبو دبي، ويتكون من 3 مجمعات سكنية، وسيكون مجمع “مانغروف ريزيدنس” هو أول مجمع يتم إطلاقه ويتألف من ثلاثة أبنية مطلة على ساحة الوصل وحديقة اليوبيل وتقع قرب أبرز مرافق مدينة إكسبو ووجهاتها المميزة.