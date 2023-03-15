نشكركم على متابعتكم خبر إطلاق المجلس العالمي للشباب في نسخته الفرنسية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 15 مارس 2023 08:49 صباحاً - متابعة – نغم حسن

أطلقت وزارة الثقافة و الشباب و المؤسسة الاتحادية للشباب في باريس النسخة الفرنسية لمجلس شباب الإمارات العالمي في فرنسا بمشاركة طلاب مبتعثين في مدن فرنسية برعاية سفارة الدولة لدى الجمهورية الفرنسية، و ذلك في مقر السفارة.

وبحسب “وام”، حضر فعاليات إطلاق و تأسيس النسخة الفرنسية للمجلس سعادة هند مانه العتيبة سفيرة الدولة لدى جمهورية فرنسا، و سعادة أحمد الملا نائب رئيس البعثة في السفارة،و سعادة موزة الدياني رئيسة قسم الخدمات المساندة في السفارة،كما حضر الفعالية جاسم العبيدلي رئيس قسم التواصل في المؤسسة الاتحادية للشباب،و بسمة راشد الحبسي مديرة مشاريع في وزارة الثقافة و الشباب،و جمع من الطلاب الإماراتيين المبعثين في فرنسا.

وفي كلمة لها بالمناسبة أكدت سعادة هند مانع العتيبة أن الطلاب الإماراتيين في الخارج يحظون باهتمام القيادة الرشيدة في عملية التنمية وفتح آفاق التعاون مع العالم من خلال نشر ثقافة الحوار وقيم التسامح والاعتدال، إلى جانب الفرص العديدة التي تعتمد على المساواة بين الجنسين وتسهم في تحقيق تطلعات الوطن،كما أبرزت الدور الذي يضطلع به طلبة الإمارات الدارسون في الخارج كونهم سفراء لوطنهم وجسراً للتواصل ونقل الصورة الحضارية لبلدهم إلى الشعوب الأخرى وإبراز ما يتحلى به شعب دولة الإمارات من قيم تسامح وتعايش وتواصل و احترام الآخر.و قال سعادتها إن طلبة دولة الإمارات خارج الوطن و داخله هم محل اهتمام القيادة الرشيدة التي تحرص على توفير مختلف السبل والوسائل التي تساعدهم على الجهد والمثابرة لتحقيق أهدافهم في الحصول على المعرفة العلمية والمستويات الدراسية الرفيعة في جل التخصصات ،مؤكدة أن إطلاق النسخة الفرنسية لمجلس شباب الإمارات يشكّل فرصة مهمة لفتح قنوات تواصل تواصلية و مهنية فعالة مع الطلاب الإماراتيين المبتعثين في الجمهوية الفرنسية، بهدف اطلاعهم على آخر المستجدات وأهم التحديات المعاصرة، ورفدهم بالمعرفة والخبرة التي تمكّنهم من تمثيل بلادهم على أكمل وجه أثناء دراستهم العليا عبر الاستثمار في قدراتهم وتسخيرها في خدمة وطنهم و بلدهم.

و تأتي مبادرة إطلاق المجلس العالمي للشباب في نسخته الفرنسية بعد خطوة مماثلة في بريطانيا و الولايات المتحدة،حيث يطمح أعضاء المجلس في فرنسا من طلاب الإمارات لنقل أفضل التجارب و الممارسات المهنية في شتى المدن الفرنسية إلى الدولة ، إلى جانب تقديم صورة مشرقة و مشرفة للدولة في فرنسا،و استلهام أفضل الخطط العلمية المتقدمة في فرنسا و نقلها كعصارات تجربة إلى الوطن للمساهمة في تطويره و نمائه و تقدمه.

و مثّل حدث إطلاق النسخة الفرنسية لمجلس الإمارات للشباب فرصة لتنشيط دور الشباب الإماراتي حول العالم في صناعة سُمعة طيبة عن الإمارات من خلال تعزيز الروابط بين شباب الإمارات والعالم والتعريف بالقيم الإماراتية الأصيلة، وبناء جيل ملمّ بالتوجهات العالمية و القيم الإنسانية الدولية.

و سيسعى المجلس العالمي لشباب الإمارات في نسخته الفرنسية لتفعيل دور الشباب الإماراتي في الجمهورية الفرنسية و دعم برنامج المجلس عالميا، و الذي يهدف بالدرجة الأولى إلى خلق قيادات شبابية تدعم مسيرة نجاح دولة الإمارات، وذلك من خلال تعزيز مشاركة المبتعَث الإماراتي حول العالم وبناء جيل ملمٍّ بالتوجهات العالمية من خلال إنشاء منصة تمثيلية لجميع شباب الإمارات المبتعثين إلى الخارج .