نشكركم على متابعتكم خبر انطلاق فعاليات النسخة الـ”10″من قمة العرب للطيران في رأس الخيمة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 15 مارس 2023 07:52 صباحاً - متابعة – نغم حسن

انطلقت أمس الثلاثاء فعاليات النسخة العاشرة من قمة العرب للطيران، الحدث الرائد لقطاع الطيران والسياحة في المنطقة، في مركز الحمرا العالمي للمعارض والمؤتمرات في رأس الخيمة وذلك تحت شعار “الاستدامة وتأثيرها المباشر على مفاهيم السفر والسياحة في العصر الحالي”.

وبحسب “وام”، تتيح القمة ، التي تستقطب كوكبة من رواد قطاع الطيران العالمي ، سلسلة من فرص التواصل وتبادل المعرفة ولاغتنام الفرص ومواجهة التحديات وتوحيد الجهود ومناقشة سبل دفع تطور قطاع الطيران والسياحة العربي.

وشهد اليوم الأول نقاشات وحوارات في مواضيع الاستدامة والآفاق الاقتصادية وتأثير التطورات التكنولوجية الثورية على مستقبل قطاع الطيران والسفر.

وتتضمن أجندة القمة يوم غد “الأربعاء” مجموعة من جلسات الحوار الحيّة، والكلمات الرئيسية، وورش العمل بمشاركة كوكبة من القادة المحليين وعمالقة القطاع العالميين في حوار فعال يستكشف تأثير السفر على البيئة وسبل تعزيز استدامته مستقبلاً عبر استعراض أساليب إزالة الكربون ونماذج الأعمال المستدامة التي تدعم النمو المستمر للقطاع.

وقال ميكائيل هواري، رئيس شركة إيرباص في أفريقيا والشرق الأوسط: “تعد الاستدامة من الركائز الرئيسية التي نسعى من خلال عملياتنا على تطوير التقنيات وتوفير الحلول لاستخدام بدائل الوقود النظيف.. ولتعزيز جهود الاستدامة على مستويات أكبر، علينا تضافر جهود جميع الأطراف المعنية “.

من جانبه قال راكي فيليبس، الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة: “بينما نواصل ترسيخ الاستدامة للتطور والتنمية، يسعدنا أن نرى اهتمام اللاعبين في قطاعي السياحة والطيران بتبني العمليات المراعية للبيئة.. ونتطلع إلى الاستفادة من مشاركة كوكبة واسعة من أبرز اللاعبين الإقليميين والعالميين في قمة العرب للطيران لاستكشاف سبل التعاون والحلول المبتكرة وأفضل الممارسات لبناء مستقبل خالٍ من الكربون”. وتأكيداً على مكانتها باعتبارها “المنصة الناطقة بقضايا القطاع”، تستعرض قمة العرب للطيران في نسختها العاشرة تحليلات القطاع وتحدد الحلول القابلة للتطوير التي تحدث فرقاً ملموساً في مسار التحول المستدام.

وتسلط المناقشات الإستراتيجية الضوء أيضاً على المنتجات والخدمات والمبادرات المبتكرة التي تغير طريقة سفر الناس اليوم إلى جانب مناقشة أُسس اقتصاديات الطيران في إطار ركيزة الاستدامة، وتأثير النقل الجوي المتقدم على شركات الطيران والمطارات وعمليات السفر، وتنامي أهمية وجهات السفر في الشرق الأوسط، والفرص المتزايدة في منظومة القطاع.

وتُقام قمة العرب للطيران 2023 بالتعاون مع هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، وهي أول حدث عالمي للطيران والسياحة يهدف إلى حساب انبعاثات الكربون.. فيما يأتي دعم الحدث من الشركات الدولية في القطاع، ممثلة في “إيرباص” و”سي إف إم” و”كولينز ايروسبيس” و”توركش تكنيك” و”أكاديمية T3 للطيران”.