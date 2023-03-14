نشكركم على متابعتكم خبر الطقس المتوقع في الإمارات غداً الأربعاء على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 14 مارس 2023 09:55 مساءً - متابعة _ لمى نصر:

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام وتظهر بعض السحب شرقاً بعد الظهر قد تكون ركامية، ورطباً ليلاً وصباح الخميس على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

والرياح: جنوبية شرقية – شمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل 35 كم/س.

والخليج العربي خفيف الموج ويحدث المد الأول عند الساعة 14: 19 والمد الثاني عند الساعة 05:54 و الجزر الأول عند الساعة **:** والجزر الثاني عند الساعة 22:36.

وبحر عمان خفيف الموج ويحدث المد الأول عند الساعة 16:31 والمد الثاني عند الساعة 02:18 و الجزر الأول عند الساعة 09:16 والجزر الثاني عند الساعة 21:44.