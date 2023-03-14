نشكركم على متابعتكم خبر مطار دبي الدولي في المركز الأول عالمياً في قائمة المطارات الأكثر ازدحاماً على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 14 مارس 2023 07:56 مساءً - متابعة: نازك عيسى

تصدر مطار دبي الدولي قائمة المطارات الأكثر ازدحاماً من حيث حركة الركاب الدوليين، خلال شهر مارس الحالي.

ونال مطار دبي الدولي المركز الأول عالمياً في قائمة المطارات الأكثر ازدحاماً من حيث حركة الركاب الدوليين خلال شهر مارس الحالي، حيث ارتفع إجمالي عدد المقاعد المجدولة إلى أكثر من 4.6 ملايين مقعد بحسب تقرير صادر من “أو إيه جي” المتخصصة بالطيران.