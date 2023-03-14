نشكركم على متابعتكم خبر حمدان بن زايد شخصية العام ضمن جائزة خليفة لنخيل التمر على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 14 مارس 2023 07:56 مساءً - متابعة: نازك عيسى

نال سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة شخصية العام 2023 لدوره المؤثر في دعم التنمية الزراعية الناجحة في دولة الإمارات واهتمامه الواضح، في مجال زراعة النخيل وإنتاج التمور وذلك خلال حفل تكريم الفائزين بجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي في دورتها الخامسة عشرة الذي أقيم اليوم تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، بحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي.

حضر حفل التكريم سعادة الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان سفير الدولة لدى مملكة البحرين الذي تسلم الجائزة نيابة عن سموه، ومعالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع ومعالي مريم بنت محمد المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة ومعالي الوزير اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بجمهورية مصر العربية ومعالي الدكتور خوسية غرازيانو داسيلفا المدير السابق لمنظمة الأغذية والزراعة “ الفاو ” مدير معهد القضاء التام على الجوع ومعالي الدكتور عبد الكريم الواعر المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الممثل الإقليمي للشرق الأوسط وشمال افريقيا (FAO-RNE ) وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي بالدولة وأعضاء مجلس الأمناء والفائزين والمكرمين بالجائزة وحشد كبير من المختصين والمهتمين بزراعة النخيل وإنتاج التمور والابتكار الزراعي.

فقد كرم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان إلى جانب عدد من الشخصيات الوطنية والدولية التي ساهمت في خدمة وتطوير قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور وهم : معالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع ومعالي الدكتور خوسية غرازيانو داسيلفا المدير السابق لمنظمة الأغذية والزراعة “ الفاو ” مدير معهد القضاء التام على الجوع وسعادة سعيد سلطان سالمين بن حرمل الظاهري مستشار الشؤون الخاصة في ديوان سمو ممثل الحاكم في منطقة العين ومعالي الوزير اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بجمهورية مصر العربية وسعادة سعود بن عبد الكريم الفدّا مدير عام إدارة أوقاف صالح بن عبد العزيز الراجحي بالمملكة العربية السعودية.

وأعرب معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان في كلمة خلال الحفل عن تقديره العظيم لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” الذي يؤكد دائماً على أهمية أن تكون دولة الإمارات نموذجاً وقدوة في الإسهام في كافة إنجازات التطور العلمي لتعزيز التعاون والعمل المشترك في كل ما يحقق تنمية وتطوير قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور ضمن رؤية حكيمة تمثل امتداداً طبيعياً، للقيم والمبادئ التي وضعها مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “ طيب الله ثراه ” .

كما توجه معاليه بوافر الشكر وعظيم التقدير والاحترام إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة على مساندته القوية لهذه الجائزة وتوجيهاته السديدة واعتزازه بدعم سموه للجائزة الذي بفضل دعمه حظيت الجائزة بالمكانة المرموقة وساهمت في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة لتنمية وتطوير قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور في الإمارات والمنطقة والعالم وذلك في إطار رؤيته الشاملة وحرصه على أن تكون دولة الإمارات دائماً في المقدمة والطليعة في التعاون والعمل المشترك مع الجميع .. وقال : ” إن سموه يؤكد لنا دائماً أن جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي هي أداة مهمة تسهم في تحقيق الالتقاء والتعاون بين البشر والعمل النافع والمهم من أجل تحقيق الخير والرخاء للفرد وللمجتمع”.

وكرم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان الفائزين بجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي بدورتها الخامسة عشرة 2023 وذلك على النحو التالي : عن فئة المشاريع التنموية والإنتاجية الرائدة فازت “بلدية مدينة العين” وعن فئة البحوث والدراسات المتميزة والتكنولوجيا الحديثة فاز مناصفة كل من : جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية / ومركز النخيل والتمور بالإحساء بالمملكة العربية السعودية والدكتور سينان أبو قمر من جامعة الإمارات العربية المتحدة وعن فئة الشخصية المتميزة في مجال النخيل والتمر والابتكار الزراعي فاز مناصفة كل من : الدكتور سمير عبد الحميد الشاكر من جمهورية العراق والدكتور ريكاردو سالومون توريس من الولايات المتحدة المكسيكية وعن فئة المنتجين والمصنعين والمسوقين المتميزين فاز الدكتور لاي كوك سونغ من كليات التقنية العليا بدولة الإمارات.

كما كرم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان الفائزين بجائزة المزارع المتميز والمزارع المبتكر بالإمارات بدورتها الخامسة 2023 التي تنظمها الأمانة العامة للجائزة بالتعاون مع شركة الفوعة، حيث جاء التكريم على النحو التالي : عن فئة المزرعة الصغيرة فاز بالمركز الأول : خليفة سهيل علي ربيع المزروعي وفازت بالمركز الثاني : موزة محمد بخيت الحميري وعن فئة المزرعة المتوسطة فاز بالمركز الأول : خميس محمد خميس فريح القبيسي وفاز بالمركز الثاني: راشد حمد مصبح فارس الشامسي وعن فئة المزرعة فوق المتوسطة فاز بالمركز الأول: علي سعيد حمودة خميس العرياني وفاز بالمركز الثاني : سيف راشد سعيد هاشل الزحمي وعن فئة المزرعة الكبيرة فاز بالمركز الأول : خليفة بطي محمد خليفة الشامسي.

وأعلن معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان خلال الحفل عن انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الأول لإنتاج وتجارة التمور الذي تنظمه الأمانة العامة للجائزة بالتعاون مع جمعية تنمية وتطوير الصادرات البستانية (هيا) في جمهورية مصر العربية .

ويشهد المؤتمر الذي انطلق اليوم ويستمر حتى يوم 15 مارس الجاري مشاركة نخبة من الخبراء والعلماء وأصحاب الاختصاص في تصنيع وتسويق وتجارة التمور حول العالم، حيث يستعرض المؤتمر 18 ورقة علمية تتناول الفرص والتحديات المرافقة لعمليات الإنتاج والتجارة الدولية للتمور إلى جانب تعظيم القيمة المضافة وزيادة القدرة التنافسية للتمور العربية.

وأشار معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان في كلمة حفل التكريم إلى الأهمية التي تُعول عليها الجائزة من عقد الاجتماع الأول لأعضاء الشبكة الدولية لصنف المجهول الذي انطلقت أعماله اليوم وتستمر حتى يوم غد بمشاركة 20 خبيراً يمثلون 15 دولة منتجة لصنف المجهول إدراكًا منها للتحديات التي تواجه زراعة وإنتاج صنف المجهول والأهمية الاقتصادية والاجتماعية لزراعة المجهول في العديد من البلدان حول العالم لما لهذا الصنف من أهمية استراتيجية في تجارة التمور الدولية وانعكاساته على الاقتصادات الوطنية للدول المنتجة للمجهول، متمنيا للمجتمعين التوفيق والنجاح.

من جهته أشاد معالي الدكتور شو دونيو مدير عام منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) في كلمته التي ألقاها نيابة عنه معالي الدكتور عبد الحكيم الواعر، المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الممثل الإقليمي للشرق الأوسط وشمال افريقيا (FAO-RNE)خلال حفل التكريم بجهود دولة الإمارات وجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي في دعم وتطوير قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور والابتكار الزراعي على المستوى الإقليمي والدولي.

وأعرب عن تقديره واعتزازه بالدور الريادي لقيادة دولة الإمارات والتي تمثلت في اهتمام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” والرعاية الكريمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة لهذا الحفل.

وتضمن حفل التكريم عرض فيلم لإنجازات الجائزة على مدى 15 عاما وتأثيرها الإيجابي في خدمة قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور، حيث عملت الجائزة على تنمية وتطوير قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور على المستوى الوطني والإقليمي والدولي من خلال إطلاق مجموعة من المبادرات والمشاريع التنموية التي من شأنها تعزيز الأمن الغذائي وذلك بفضل توجيهات ودعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة ومتابعة معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس أمناء الجائزة.

كما شهد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان التوقيع على أربع مذكرات تفاهم مع عدد من وزراء الزراعة ومدراء المنظمات الدولية في عدد من الدول بهدف تعزيز التعاون بين الأمانة العامة للجائزة والمنظمات الإقليمية والدولية بما يساهم في تنمية وتطوير قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور والابتكار الزراعي على المستوى الوطني والعربي والدولي وجاءت على النحو التالي : وزارة الزراعة في الجمهورية الإسلامية الموريتانية في شأن تنظيم المهرجان الدولي الأول للتمور الموريتانية 2022 والأكاديمية الصينية لعلوم الزراعة الاستوائية في جمهورية الصين الشعبية ووزارة التغير المناخي والبيئة في شأن التنمية المستدامة لزراعة نخيل التمر و”المعهد الدولي للقضاء التام على الجوع” في شأن تعزيز الأمن الغذائي والتنمية المستدامة والمجلس الدولي للتمور بالمملكة العربية السعودية في شأن التعاون بين المؤسستين لتطوير قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور.

كما شهد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان إطلاق كتاب (صنف المجهول دُرَّة التمور) باللغة الاسبانية بحضور سعادة لويس ألفونسو جارسيا دي ألبا سفير المكسيك لدى دولة الإمارات وإطلاق كتاب الخريطة المناخية لأهم أصناف التمور المزروعة في جمهورية مصر العربية بنسختيه العربية والإنجليزية بحضور سعادة عبد الحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية بجمهورية مصر العربية وسعادة شريف عيسى سفير جمهورية مصر العربية لدى دولة الإمارات.