نشكركم على متابعتكم خبر ‏نيابة الطوارئ والأزمات والكوارث تخفض جميع مخالفات التدابير الاحترازية لفيروس ‎كوفيد19 على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 14 مارس 2023 12:59 مساءً - متابعة – نغم حسن

أعلنت نيابة الطوارئ والأزمات والكوارث عن تخفيض قيمة مخالفات التدابير الاحترازية لجائحة كورونا (كوفيد 19) بنسبة 50 % على قيمة كل مخالفة.

وأشارت إلى أن قرار التخفيض الذي سيبدأ من 15 مارس 2023، ويستمر لمدة شهرين، يشمل جميع المخالفات التي ارتكبت في ظل الجائحة ولم تسدد.

وبحسب “وام”، دعت نيابة الطوارئ إلى الاستفادة من قرار التخفيض والمسارعة بدفع قيمة المخالفات عبر المواقع الالكترونية والتطبيقات الذكية لوزارة الداخلية والقيادات الشرطية على مستوى الدولة.