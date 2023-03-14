نشكركم على متابعتكم خبر الإمارات تصدر سندات خزينة بـ1.1 مليار درهم على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 14 مارس 2023 11:49 صباحاً - متابعة – مظفر إسماعيل

أعلنت وزارة المالية عن نتائج المزاد الثاني لعام 2023 لإصدار سندات الخزينة T-Bonds المقومة بالدرهم الإماراتي. ضمن برنامج إصدار سندات الخزينة لعام 2023 كما تم نشره في تقويم سندات الخزينة في وقت مسبق من هذا العام.

وأصدرت وزارة المالية في عام 2022، سندات الخزينة مجمعة بقيمة 9 مليارات درهم على فترات تتراوح بين عامين و3 أعوام و5 أعوام.

وشهد المزاد الثاني لعام 2023 لبرنامج سندات الخزينة طلباً قوياً من قبل الموزعين الرئيسيين الستة، حيث تم استلام عطاءات بقيمة 5.51 مليار درهم. وتجاوز حجم الاكتتاب بواقع 5 مرات، في حين كان الطلب قوياً على الشريحتين وجاء التخصيص النهائي على السندات لأجل عامين بـ550 مليون درهم. وسندات لأجل 3 أعوام بـ550 مليون درهم، وبإجمالي 1.1 مليار درهم للإصدار في المزاد الثاني لعام 2023.