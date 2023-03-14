نشكركم على متابعتكم خبر غداً.. الإمارات تطلق أولى فعاليات “الطريق إلىCOP28 ” في مدينة إكسبو دبي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 14 مارس 2023 10:52 صباحاً - متابعة – مظفر إسماعيل

تنطلق يوم غد، أولى فعاليات “الطريق إلىCOP28 ” التي تنظمها رئاسة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “COP28” ويقودها الشباب، وذلك في مدينة إكسبو دبي.

وتعد هذه الفعالية محطة مهمة للشباب والمجتمع في مسيرة زيادة الوعي وحشد الجهود نحو مؤتمر الأطراف COP28 ، وفق صحيفة “البيان”.

ويتماشى “الطريق إلى COP28” مع سعي المؤتمر إلى تعزيز وتسريع العمل المناخي العالمي من خلال تعاون كافة المعنيين. وجميع فئات المجتمع من أجل تحقيق التعهدات التي قطعها العالم على نفسه من أجل الأجيال المقبلة.

وتنقسم الفاعلية التي تنطلق غدا إلى ثلاثة برامج تبدأ بالبرنامج الصباحي للورش التفاعلية التي تهدف إلى إلهام وتعليم وتمكين الطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و15 عاماً. لفهم موضوع تغير المناخ والتعامل معه بالتعاون مع برامج إكسبو للمدارس.

ويعقبه برنامج فترة ما بعد الظهر المخصص للشباب من خلال الحلقات الشبابية والمناقشات وورش العمل ومبادرات الاستدامة والعروض. التي ينظمها شركاء الحدث بما في ذلك وزارة الثقافة والشباب ومركز الشباب العربي. أما البرنامج المسائي فيشكل الحدث الأساسي للفعالية وسيناقش خلاله الفريق القيادي لـ COP28 مع قادة العمل المناخي من الشباب تطلعات الفريق لمؤتمر الأطراف المقبل الذي تستضيفه دولة الإمارات.

ويركز الحدث على أربعة محاور استراتيجية وهي المشاركة والعمل والتعبير والتعليم. كما سيشهد إطلاق مبادرات لدعم مشاركة الشباب في جهود الأمم المتحدة الخاصة بالمناخ وتعزيز حضور وجهود الهيئات التي تخدم الشباب في منظومة العمل المناخي العالمي.

وتسلط فعالية “الطريق إلى COP28” الضوء على أولويات مؤتمر الأطراف COP28 والمبادئ التي يقوم عليها من خلال برنامج متنوع من الأنشطة التفاعلية بمشاركة أكثر من 3,000 شخص. بما يشمل الشباب الملتحقين بالخدمة الوطنية ونشطاء المناخ من الشباب وأصحاب الهمم وكبار المواطنين وغيرهم.

كما يحضر الفعالية إلى جانب الفريق القيادي لمؤتمر الأطراف COP28 عدد من كبار المسؤولين الحكوميين وسفراء الدول الشقيقة والصديقة لدى الإمارات.