نشكركم على متابعتكم خبر إتاحة خدمات وزارة الموارد البشرية والتوطين على منصة “تم” على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 14 مارس 2023 10:52 صباحاً - متابعة – مظفر إسماعيل

أعلنت اللجنة العليا للحكومة الرقمية استضافة أول حزمة خدمات اتحادية على منظومة خدمات أبوظبي الحكومية الموحَّدة “تم”. حيث أضافت اللجنة عدداً من خدمات وزارة الموارد البشرية والتوطين إلى المنظومة.

وأشارت اللجنة إلى أن هذا الإنجاز يعد ثمرة للتعاون بين عدد من الجهات الاتحادية، والجهات التابعة لحكومة أبوظبي ومؤسسات القطاع الخاص. بما في ذلك وزارة الموارد البشرية والتوطين، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، ودائرة الإسناد الحكومي، وهيئة أبوظبي الرقمية، وبنك أبوظبي الأول، وشركة ماغناتي.

وأصبحت وزارة الموارد البشرية والتوطين الجهة الاتحادية الأولى التي توفِّر خدماتها عبر “تم”، وفق صحيفة “البيان”.

وتيح “تم” إمكانية الوصول إلى أكثر من 700 خدمة حكومية لنحو 30 جهة حكومية في أبوظبي. عبر المنصات الرقمية التابعة للمنظومة الموحدة.