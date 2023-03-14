نشكركم على متابعتكم خبر حملة “جسور الخير” لإغاثة متضرري الزلزال بسوريا تنطلق في اللاذقية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 14 مارس 2023 09:55 صباحاً - متابعة _ لمى نصر:

انطلقت اليوم في محافظة اللاذقية السورية حملة “جسور الخير” الإغاثية للمتضررين من الزلزال ضمن عملية “الفارس الشهم 2” والتي ينظمها الهلال الأحمر الإماراتي بالتعاون مع الهلال الأحمر السوري وذلك خلال مرحلة التعافي وإعادة التأهيل.

وحضر المهندس عامر سماعيل هلال محافظ اللاذقية وعدد من المسؤولين وممثلين عن الهلال الأحمر الاماراتي جانبا من فعاليات الحملة إلى جانب الاطلاع على جهود المتطوعين في تجهيز الطرود الغذائية.

وأشاد محافظ اللاذقية بجهود دولة الإمارات في تقديم جميع أشكال الدعم للمتضررين من الزلزال الذي أصاب سوريا من خلال تقديم المواد الغذائية والمستلزمات الطبية والأدوية عبر الجسر الجوي الذي ظل مستمرا حتى اليوم والدعم الإضافي من خلال السفينة التي وصلت أمس.

وأكد أن دولة الامارات من أوائل الدول التي وقفت إلى جانب سوريا بعد الزلزال وهذا الموقف المشرف يجسد الترابط والدور الانساني الريادي للإمارات.

من جهته، قال محمد الجنيبي ممثل الهلال الأحمر الاماراتي في سوريا “مستمرون في تقديم يد العون والمساعدة للمتضررين من الزلزال بالتعاون مع الهلال الأحمر السوري ولن ندخر جهدا في تقديم المعونة للشعب السوري الشقيق”.