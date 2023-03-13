نشكركم على متابعتكم خبر حاكم الفجيرة يستقبل وزيرة التغير المناخي والبيئة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 13 مارس 2023 08:53 مساءً - متابعة: نازك عيسى

استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، في قصر الرميلة، معالي مريم بنت محمد المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة.

واطلّع سموّه خلال اللقاء على خطط عمل الوزارة وأهم المشروعات التي تعمل وزارة التغير المناخي على تنفيذها في المرحلة المقبلة ضمن خطة الوزارة السنوية.

حضر اللقاء سعادة محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري بالفجيرة.