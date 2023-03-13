نشكركم على متابعتكم خبر توقعات الأرصاد لطقس الإمارات غداً الثلاثاء على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 13 مارس 2023 05:53 مساءً - متابعة _ لمى نصر:

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، مع فرصة سقوط أمطار على بعض المناطق الساحلية والشمالية والشرقية نهاراً، مع انخفاض في درجات الحرارة، ورطباً ليلاً وصباح الأربعاء على المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف خاصة غرباً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار

وقال المركز في بيانه اليومي إن الرياح ستكون جنوبية شرقية الى شمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل 40 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيف إلى متوسط ويحدث المد الأول عند الساعة 35: 17 والمد الثاني عند الساعة 05:06 والجزر الأول عند الساعة 11:26 والجزر الثاني عند الساعة 22:18.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً إلى متوسط ويحدث المد الأول عند الساعة 15:02 والمد الثاني عند الساعة 01:24 والجزر الأول عند الساعة 08:07 والجزر الثاني عند الساعة 20:06.