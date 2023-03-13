نشكركم على متابعتكم خبر وزارة المالية: لا خطط لتطبيق ضريبة الدخل على الأفراد على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 13 مارس 2023 10:52 صباحاً - متابعة – مظفر إسماعيل

أكد وكيل وزارة المالية “يونس حاجي الخوري”، أن الإمارات ليس لديها في الوقت الحالي أي خطط لتطبيق ضريبة الدخل على الأفراد.

وأوضح “الخوري” في حوار مع صحيفة “البيان”، أن اقتصاد الإمارات استطاع تجاوز تداعيات جائحة “كوفيد 19”. حيث كان النمو الاقتصادي على المدى القريب قوياً، ومدعوماً بانتعاش النشاطات الاقتصادية المحلية. وخصوصاً في قطاعات السياحة والبناء والفعاليات وذلك بعد رفع معظم قيود السفر والحركة حول العالم.

وأضاف: “أسهم ارتفاع أسعار النفط بدعم الموازين المالية والخارجية، وحقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً قدره 3.9% في 2021”.

وأردف: “من المقدر أن يكون الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات حقق نمواً بمعدل 7.6% عام 2022. وتوقعات بنمو قدره 3.9% في 2023، مع الحفاظ على مستويات مرضية من الاستقرار المالي والاقتصادي والنقدي. والتي تعتبر عوامل مهمة لتمكين المستثمرين من زيادة مستوى الاستثمار، وتمكين الأفراد من المحافظة على القوة الشرائية”.

وقال إن “تطبيق الضريبة الاتحادية على الشركات سيكون اعتباراً من يونيو المقبل، وهو يأتي لمواكبة المشهد العالمي والانخراط فيه. ومتابعة تطور الأنظمة العالمية، خصوصاً الاقتصادية منها، التي تشهد العديد من التغيرات. كما يسهم في تعزيز مساعيها لمواكبة التوجهات العالمية فيما يخص الضرائب وترجمتها في دولة الإمارات، ما سيضمن تفوقها وريادتها في مختلف المجالات”.