نشكركم على متابعتكم خبر جمعية الإمارات للفلك تُحدد غرة شهر رمضان المبارك على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 13 مارس 2023 09:55 صباحاً - متابعة – نغم حسن

حددت “جمعية الإمارات للفلك” موعد غرة شهر رمضان المبارك وشهر شوال فلكياً، وعدد ساعات الصيام في بداية الشهر الفضيل وفي نهايته.

وبحسب بيان الجمعية، ستكون غرة شهر رمضان المبارك فلكياً لمعظم الدول يوم الخميس 23 مارس الجاري، وعدته 29 يوماً.

وسيكون أول أيام عيد الفطر المبارك، الأول من شوال يوم الجمعة 21 أبريل المقبل.