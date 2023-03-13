نشكركم على متابعتكم خبر الطقس المتوقع في الإمارات غداً الاثنين على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 13 مارس 2023 08:53 صباحاً - متابعة _ لمى نصر:

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً مع فرصة سقوط أمطار على مناطق متفرقة من الدولة، وتميل درجات الحرارة للانخفاض التدريجي، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً مع السحب ومثيرة للغبار.

حركة الرياح: جنوبية شرقية – شمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل 45 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي متوسطاً قد يضطرب أحياناً مع السحب.. ويحدث المد الأول عند الساعة 44: 16 والمد الثاني عند الساعة 04:29 والجزر الأول عند الساعة 10:34 والجزر الثاني عند الساعة 21:53.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط قد يضطرب أحياناً ليلاً.. ويحدث المد الأول عند الساعة 14:01 والمد الثاني عند الساعة 00:48 والجزر الأول عند الساعة 19:03 والجزر الثاني عند الساعة 08:07.