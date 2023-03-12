نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة يؤكد دعم الإمارات لاستضافة قطر اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين 2026 على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 12 مارس 2023 09:55 مساءً - متابعة: نازك عيسى

أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” اليوم اتصالاً هاتفياً مع أخيه ..صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة. وبحث سموه وسمو أمير قطر خلال الاتصال.. العلاقات الأخوية ومسارات تعزيز التعاون المشترك وتوسيع آفاقه في مختلف المجالات التي تخدم المصالح المتبادلة للبلدين وتحقق تطلعات شعبيهما الشقيقين إلى التنمية والازدهار.

كما تبادل سموه مع أخيه أمير دولة قطر .. وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لأخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني .. دعم دولة الإمارات للشقيقة قطر في استضافة الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2026..وبناء عليه ستسحب دولة الإمارات ملفها لطلب استضافة الاجتماعات..متمنياً للأشقاء في قطر التوفيق وكل النجاح في استضافة هذا التجمع العالمي.

من جانبه أعرب صاحب السمو أمير دولة قطر عن شكره لأخيه صاحب السمو رئيس الدولة وخالص تقديره لموقف دولة الإمارات الأخوي تجاه دولة قطر، ودعم ترشحها لاستضافة إجتماعات صندوق النقد الدولي .