نشكركم على متابعتكم خبر مكتوم بن محمد: لنكن جميعاً عوناً وسنداً لمتضرري الزلزال في سوريا وتركيا على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 12 مارس 2023 04:56 مساءً - متابعة _ لمى نصر:

أعلن سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، أن حملة جسور الخير التي تطلقها مبادرات الشيخ محمد بن راشد العالمية بالتعاون مع الهلال الأحمر الإماراتي لإغاثة المتضررين من الزلزال في سوريا وتركيا، ستبدأ غداً.

ودعا سموه الجميع للمشاركة فيها قائلاً: لنكن جميعاً عوناً وسنداً لهم لتخطي هذه الكارثة الإنسانية.

وقال سموه عبر تويتر: تبدأ غداً حملة جسور الخير التي تطلقها مبادرات الشيخ محمد بن راشد العالمية بالتعاون مع الهلال الأحمر الإماراتي لإغاثة المتضررين من الزلزال في سوريا وتركيا، فلنكن جميعاً عوناً وسنداً لهم لتخطي هذه الكارثة الإنسانية.