نشكركم على متابعتكم خبر اللجنة العليا لجائزة التحبير للقرآن الكريم وعلومه تنظم جلسة حوارية حول الاستدامة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 12 مارس 2023 04:56 مساءً - متابعة – نغم حسن

تنظم اللجنة العليا لجائزة التحبير للقرآن الكريم وعلومه جلسة حوارية في أبوظبي بعد غد تحت عنوان “الاستدامة رؤية وطنية وضرورة شرعية”.

وبحسب “وام”، يشارك في الجلسة معالي الدكتور عبدالله بن بيّه رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، وسعادة الدكتور سلطان محمد النعيمي مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية، وسعادة الدكتور خليفة مبارك الظاهري مدير عام جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، وسعادة الدكتور عمر حبتور الدرعي، مدير مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أمين عام جائزة التحبير للقرآن الكريم وعلومه، وسعادة الدكتور أحمد إبراهيم سبيعان الطنيجي المدير العام ورئيس اللجنة العليا للجائزة.

وتتناول الجلسة موضوع الاستدامة واهميته من الناحية الشرعية والوطنية والمجتمعية والأكاديمية ويدير الجلسة الإعلامي أحمد اليماحي.

كما من المنتظر الإعلان على هامش الجلسة عن تفاصيل الدورة التاسعة لجائزة التحبير للقرآن الكريم وعلومه “دورة عام الاستدامة”.