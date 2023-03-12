نشكركم على متابعتكم خبر تطبيق ذكي مبتكر لتتبع النفايات يتصدر هاكاثون مجمع الشارقة للابتكار على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 12 مارس 2023 12:59 مساءً - متابعة – نغم حسن

فاز تطبيق ذكي لتتبع النفايات وتجميعها ويكشف ما اذا كانت الحاويات ممتلئة أو فارغة بجائزة المركز الأول في هاكاثون أطلقه مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار .

وبحسب “وام”، تم إطلاق الهاكاثون تحت عنوان “ابتكر من أجل المستقبل” واستمر عشرة أيام، بإشراف مختبر الشارقة المفتوح للابتكار (سويلاب) التابع للمجمع، وشهد مشاركة العديد من المبتكرين والشركات الناشئة حيث تم تسليط الضوء في حفل إعلان النتائج على خمسة ابتكارات تم اختيارها من قبل اللجنة التحكيمية لحياة أكثر ذكاءً.

والتطبيق الذي طوره ثلاثة طلبة من جامعة الشارقة ، ستختبره شركة “بيئة” في نظام جمع النفايات اذ يوفر التطبيق بيانات في الوقت الفعلي لعربات تجميع الحاويات بحيث يمكنها التوقف فقط عند تلك الحاويات التي تحتاج إلى إفراغها وبالتالي يوفر التطبيق الوقت والتكلفة والطاقة وهذا ما يساهم في استدامة المصادر الطبيعية.

ويتيح التطبيق للمستخدمين تحميله على هواتفهم الذكية والاطلاع على معلومات مفصلة حول حركة النفايات وإدارتها بشكل أفضل اذ تهدف فكرة التطبيق إلى تحسين إدارة النفايات بطريقة فعالة وذكية، وهو يعد جزءاً من الجهود المستمرة التي تبذلها المنطقة لتعزيز الاستدامة البيئية وتحسين جودة الحياة.

ويتضمن التطبيق العديد من المزايا والوظائف الفريدة، حيث يمكن للمستخدمين تتبع النفايات ومعرفة موقعها والمرحلة التي تمر بها، بالإضافة إلى إمكانية إبلاغ الجهات المعنية في حال وجود أي مشكلات أو مخالفات كما يتيح التطبيق للمستخدمين معرفة المواقع التي يمكن إيداع النفايات فيها، بالإضافة إلى تقديم نصائح وإرشادات حول كيفية التخلص من النفايات بشكل صحيح.

و تم اطلاق الهاكاثاون بالشراكة مع شركة انتل وشراع وبيت الحكمة ، ووزارة الاقتصاد ، ليوفر منصة مثالية لطلبة الجامعات والمهندسين ورجال الأعمال والمتحمسين للعمل معاً لإيجاد حلول رائدة ومؤثرة.

و أقام مهندسون من مختبر الشارقة المفتوح للابتكار ورش عمل للمساعدة في توسيع مهارات المشاركين في مجالات الترميز والطباعة ثلاثية الأبعاد وتصنيع النماذج الأولية ثلاثية الأبعاد وبناء الفريق والتفكير الابداعي حيث تم تسجيل أكثر من 100 مشارك في الهاكاثون ، في حين تم اختيار 20 فقط لتشكيل فرق لإنشاء مشاريع مبتكرة.

و قال حسين المحمودي المدير التنفيذي لمجمع الشارقة للابتكار : يترجم هذا الهاكاثون مهمة المجمع ودوره في رعاية ودعم الابتكار الذي يبسط الحياة العصرية كما سلط الضوء على الدور المهم لـ مختبر الشارقة المفتوح للابتكار في السماح لأصحاب المشاريع الناشئة بتطوير واختبار ابتكاراتهم في بيئة عالمية باستخدام أحدث الأدوات والمرافق. .

وأضاف أن التطبيق يعتبر مثالاً على الابتكارات الفريدة التي يعمل عليها مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، والتي تهدف إلى تعزيز جودة الحياة والاستدامة البيئية في المنطقة وتعتبر هذه الابتكارات مهمة جدًا في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه المجتمعات الحضرية في مجال إدارة النفايات، والتي تتطلب حلولًا ذكية وفعالة لتحسين الوضع البيئي والصحي في المنطقة.. كما يؤكد فوز التطبيق بجائزة الهاكاثون على التزام مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار بتطوير حلول ذكية وفعالة للمشاكل التي تواجه المجتمعات الحضرية، وتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة. وبفوز التطبيق بجائزة المركز الأول، ستتمكن المنطقة من استخدام هذا الحل الذكي لإدارة النفايات بشكل فعال، وتحقيق أهدافها في الحفاظ على البيئة وتحسين جودة الحياة في المنطقة.

وخلال حفل إعلان النتائج عرض المشاركون في الفرق الأربعة الأخرى بعض التطبيقات المبتكرة الجديدة خلال الهاكاثون.

وكان أحد المشاريع منظماً ذكياً للأقراص المصممة لمساعدة المرضى المسنين على تتبع أدويتهم بشكل مستقل اذ إنه في الأساس صندوق دواء به غرف مختلفة لتخزين الأدوية يفتح كل صندوق فقط عندما يحين وقت تناول هذا الدواء بعينه.

وعرض فريق آخر تقنية ثلاجة ذكية فريدة من نوعها تستخدم تطبيقاً لمراقبة المحتويات ورؤيتها ، حتى يتمكن المستخدم من معرفة ما يجب استبداله ، دون فتح الثلاجة.

كما طور فريق آخر نظارات ذكية للأشخاص الذين يعانون من ضعف البصر أو العمى من خلال تطبيق الهاتف ، تقيس النظارات المسافة بين المستخدم وأي عائق أمامه ، ويتم تنشيط المنبه في حالة وجود عائق بالقرب منه كما أن لديها زر الطوارئ الذي يرسل رسالة إلى أشخاص محددين ، إلى جانب موقع المستخدمين.

وقدم فريق آخر نظاما ذكيا يساعد الحيوانات الضالة ، مثل القطط حيث ابتكر الفريق منزل قطط يمكن وضعه في شوارع مختلفة يحتوي على نظام إمداد غذائي ذكي يمنح كل قطة الجزء المطلوب من الطعام ، كما يوفر بيئة دافئة بالداخل بغض النظر عن الطقس بالخارج.